Lãi suất huy động tối đa đối với tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn dưới 6 tháng là 4,75%/năm, theo Quyết định số 2411/QĐ-NHNN ngày 1/11/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Tuy nhiên, người gửi tiền vẫn có thể nhận về lãi suất tiền gửi cao hơn nhiều nếu gửi tiết kiệm thông qua mua chứng chỉ tiền gửi – một hình thức khác của tiền gửi tiết kiệm nhưng không bị hạn chế bởi quy định về lãi suất trần.

Tại Ngân hàng Quân đội (MB), lãi suất chứng chỉ tiền gửi (CCTG) liên tục được điều chỉnh tăng trong những ngày gần đây, thậm chí lãi suất còn tăng theo ngày. Hiện MB đang niêm yết lãi suất CCTG lên đến 3%/năm đối với kỳ hạn dưới 1 tuần và 5,3%/năm đối với kỳ hạn từ 1-3 tuần.

Đáng chú ý, lãi suất CCTG kỳ hạn 1 tháng được MB niêm yết tới 6,7%/năm, kỳ hạn 2 tháng 6,8%/năm, kỳ hạn 3, 4, 5 tháng 7,1%/năm.

So sánh với lãi suất tiết kiệm trực tuyến thông thường, hiện lãi suất tiết kiệm tuần của MB đang niêm yết là 0,5%/năm, kỳ hạn 1 tháng 4,5%/năm, kỳ hạn 2 tháng 4,6%/năm, kỳ hạn 3 tháng 4,7%/năm, kỳ hạn 4-5 tháng 4,7%/năm, kỳ hạn 6 tháng 5,9%/năm.

Đáng chú ý, MB đưa ra yêu cầu về số tiền tối thiểu khi đặt mua CCTG chỉ từ 200 nghìn đồng và là bội số của 100.000 đồng.

Tại Ngân hàng Á Châu (ACB), dù lãi suất tiết kiệm cao nhất chỉ được niêm yết tại 6,25%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 9 tháng, nhưng ngân hàng này công bố mức lãi suất huy động CCTG lên đến 7,5%/năm cho kỳ hạn này.

Cùng với đó, ACB cũng công bố lãi suất CCTG kỳ hạn 5 tháng lên đến 6,1%/năm, trong khi lãi suất huy động tiền gửi thông thường của kỳ hạn này đang là 4,75%/năm.

Tại Techcombank, lãi suất CCTG Bảo Lộc kỳ hạn 1 tháng cũng lên tới 6,2%/năm, kỳ hạn 3 tháng lãi suất 6,5%/năm. Cũng kỳ hạn 1 tháng, lãi suất CCTG tại MSB và VPBank là 5,8%/năm.

Tuy nhiên, Techcombank quy định CCTG có giá trị tối thiểu 10 triệu đồng, thời gian nắm giữ tối thiểu 15 ngày.

Theo quy định của Techcombank, nếu chuyển nhượng CCTG khi nắm giữ chưa đầy 15 ngày, bên bán sẽ nhận mức lợi suất 0,50%/năm; từ 15 ngày đến dưới 1 tháng nắm giữ là 5,8%/năm; từ 1 tháng đến dưới 3 tháng nắm giữ là 6,20%/năm; nắm giữ tròn 3 tháng là 6,5%/năm. Thời gian nắm giữ quá 3 tháng nhận lợi nhuận theo lợi suất của Chứng chỉ tiền gửi từng thời kỳ.

Với quy định này, giả sử khách hàng bỏ ra 2 tỷ đồng mua CCTG, sau 5 ngày tiền lãi nhận về là 136.986 đồng (0,5%/năm); sau 15 ngày nhận về 4.767.123 đồng (5,8%/năm); sau 30 ngày nhận về 10.191.781 đồng (6,2%/năm); sau 60 ngày nhận về 20.383.562 đồng (6,2%/năm); sau 90 ngày tiền lãi nhận về sẽ là 32.054.795 đồng (6,5%/năm).