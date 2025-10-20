Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, hiện nay tình trạng bạo lực học đường có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Dù đây không phải là vấn đề mới, nhưng thời gian gần đây, các vụ việc xảy ra liên tiếp với mức độ nguy hiểm ngày càng cao. Đáng lo ngại là nguyên nhân dẫn đến các vụ bạo lực đôi khi rất đơn giản, chỉ vì va chạm trong lúc chơi đùa hay trên đường đi học hoặc mâu thuẫn, nói xấu nhau trên mạng xã hội...

Điển hình là vụ việc xảy ra vào trưa 17/10 tại xã Quảng Bình (Thanh Hóa). Em P.T.B.N. (SN 2009, trú tại thôn 6, xã Quảng Bình), học sinh lớp 11A9, và L.Q.H. (SN 2008, trú tại thôn An Toàn, xã Lưu Vệ), học sinh lớp 12A8, cùng học tại Trường THPT Đặng Thai Mai, xã Quảng Bình.

Nam sinh lớp 12 bị bạn đâm tử vong. Ảnh: CTV

Cả hai không có mâu thuẫn từ trước, nhưng do xích mích bột phát trong giờ học thể dục buổi sáng, đến khi tan trường, H. cùng một bạn học khác đã chặn đường, dùng tay, chân và mũ bảo hiểm đánh N. Trong lúc bị tấn công, N. rút dao bấm mang theo đâm H., khiến nạn nhân tử vong.

Công an Thanh Hóa cho rằng, nguyên nhân sâu xa khiến bạo lực học đường chưa được ngăn chặn triệt để là do công tác quản lý, giáo dục của nhà trường và gia đình còn hạn chế. Nhiều phụ huynh chưa quan tâm đúng mức đến việc học tập, sinh hoạt của con em, chưa trang bị cho các em những giá trị đạo đức, kỹ năng sống cần thiết để ứng xử phù hợp trong xã hội.

Bên cạnh đó, do đặc điểm tâm sinh lý chưa ổn định, nhận thức còn non nớt, nhiều học sinh dễ bị tác động bởi yếu tố bên ngoài. Các em muốn thể hiện bản thân, chứng tỏ “cái tôi”, nhưng lại thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc và hành vi.

Để chủ động phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng này, thời gian qua, lực lượng Công an Thanh Hóa đã phối hợp với Sở GD-ĐT đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng chống bạo lực học đường. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nắm bắt mâu thuẫn giữa học sinh để kịp thời xử lý, không để phát sinh tình huống phức tạp, vi phạm pháp luật hay tệ nạn xã hội.

Liên quan đến vụ việc nam sinh bị đâm tử vong, Sở GD-ĐT Thanh Hóa cũng đã có văn bản yêu cầu Ban Giám hiệu Trường THPT Đặng Thai Mai, giáo viên chủ nhiệm và các đoàn thể nhà trường đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình các học sinh liên quan.

Bên cạnh đó, sau khi có kết luận của cơ quan chức năng, nhà trường sẽ xem xét trách nhiệm, xử lý các vi phạm của học sinh và cá nhân liên quan (nếu có). Trường cũng tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh toàn trường về phòng chống bạo lực học đường, triển khai các giải pháp nhằm sớm ổn định tình hình, đảm bảo công tác dạy và học diễn ra bình thường.