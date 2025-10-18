Ông Nguyễn Ngọc Hồng, Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Thai Mai cho biết, nhà trường đã có báo cáo gửi Ban Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa về vụ việc hai học sinh xảy ra mâu thuẫn ngoài giờ học, ngoài khu vực trường, dẫn đến một nam sinh bị đâm tử vong.

Em H. bị tử vong ngay sau khi xảy ra xô xát. Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 17/10, tại cây xăng Xuân Hà (xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương), hai học sinh gồm L.Q.H. (lớp 12A8) và P.T.B.N. (lớp 11A9) gặp nhau và xảy ra xích mích. Trong lúc đánh nhau, em N. đã dùng dao đâm vào cổ học sinh H.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, em H. được bạn bè và người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương, nhưng không qua khỏi.

Ngay khi nắm được thông tin, Ban Giám hiệu cùng cô giáo chủ nhiệm đã có mặt tại hiện trường và bệnh viện để nắm bắt tình hình. Nhà trường đồng thời phối hợp với gia đình và Công an xã Quảng Bình xử lý vụ việc.

Theo ông Hồng, qua nắm bắt thông tin ban đầu, giữa hai học sinh này trước đó không có mâu thuẫn trong trường. Cả hai đều có học lực đạt và hạnh kiểm khá.

Hiện học sinh N. bị cơ quan công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.