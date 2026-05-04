Thời gian qua, không ít những người vì lòng tham và thiếu hiểu biết hoặc ý thức coi thường pháp luật nên khi người khác chuyển nhầm tiền vào tài khoản đã cố tình không trả lại tiền và đã bị xử lý hình sự.

Mới đây, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Văn Hạnh (40 tuổi, ở Đồng Tháp) để điều tra về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.

Trước đó, ngày 3/12/2024, bà L.T.D. (ở TPHCM) chuyển nhầm vào tài khoản của Hạnh 495 triệu đồng. Ngay sau khi phát hiện sự việc, bà D. đã liên hệ ngân hàng để nhờ hỗ trợ ngăn chặn, thu hồi số tiền; đồng thời gọi điện thông báo cho chủ tài khoản nhận tiền.

Theo bà D., Hạnh nhiều lần hứa sẽ chuyển trả lại tiền, nhưng đến ngày 11/12/2024 đã rút toàn bộ số tiền rồi “mất dạng”.

Trong một vụ việc tương tự, vào ngày 10/11/2025, trong lúc thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, bà N.T.T.T (ở Quảng Trị) đã gặp sự cố thao tác nhầm và chuyển hơn 499 triệu đồng vào tài khoản của Nguyễn Thế Lữ (SN 1992, ở Quảng Trị).

Sau khi phát hiện sai sót, bà T. đã đến tận nhà Lữ với mong muốn nhận lại số tiền chuyển nhầm, nhưng Lữ đã tỏ thái độ bất hợp tác, cố tình né tránh.

Cơ quan công an cho biết đã 2 lần gửi giấy mời, 4 lần triệu tập và nhiều lần vận động, song ông Lữ vẫn không phối hợp làm việc, không trả lại số tiền đã nhận.

Đến ngày 12/1/2026, Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lữ về tội Chiếm giữ trái phép tài sản.

Trao đổi với PV VietNamNet, Tiến sỹ, luật sư Đặng Văn Cường cho hay, theo quy định tại khoản 1, Điều 230 Bộ luật Dân sự năm 2015, khi một người nhặt được tài sản của người khác đánh rơi (trong đó bao gồm cả trường hợp bị người khác chuyển nhầm tiền vào tài khoản của mình), thì phải thông báo hoặc trả lại tài sản cho chủ sở hữu.

Nếu không biết địa chỉ của người chuyển khoản nhầm thì phải thông báo hoặc giao nộp cho UBND cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại. Quyền quản lý tài sản chỉ được chuyển giao cho người khác khi chủ sở hữu đồng ý. Trường hợp không xác định được chủ sở hữu thì cũng không được tự ý giữ mà phải trình báo sự việc với cơ quan chức năng để thông báo tìm kiếm chủ sở hữu tài sản.

Nhặt được của rơi không được “đồng thời bỏ túi”

Tiến sỹ Đặng Văn Cường viện dẫn khoản 2, Điều 230 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: Khi người nhặt được/nhận được tài sản của người khác một cách thụ động, không được chủ sở hữu cho phép quản lý thì phải trả lại toàn bộ tài sản cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp.

Trường hợp không xác định được chủ sở hữu, không xác định được người quản lý tài sản thì phải giao nộp toàn bộ tài sản đó cho cơ quan có thẩm quyền để thông báo tìm kiếm chủ sở hữu nhằm trả lại cho họ.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, quy định trên phù hợp với đạo đức xã hội, để bảo vệ quyền sở hữu tài sản của mọi chủ thể, đảm bảo công bằng xã hội và kiểm soát lòng tham của con người.

Trường hợp người chuyển khoản nhầm có yêu cầu trả lại tài sản nhưng người nhận được số tiền chuyển khoản nhầm không trả lại tiền thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xử lý hình sự.

Trường hợp người nào chiếm giữ trái phép tài sản của người khác từ 10 triệu đồng trở lên thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hình phạt cao nhất có thể tới 5 năm tù.