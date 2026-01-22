Trên những dãy núi cao chót vót của vùng Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), ở độ cao hơn 4.000m, một siêu dự án năng lượng xanh bắt đầu hành trình chinh phục mới.

Ngày 25/8/2023, trạm quang điện núi Trát Lạp trên sông Nhã Lũng chính thức khởi công. Đây không chỉ là dự án năng lượng mới lớn nhất Tứ Xuyên với công suất 1,17 triệu kW, mà còn là viên gạch quan trọng trong bức tranh tỷ đô: Khu năng lượng sạch lớn nhất thế giới.

Viên ngọc quý ở cao nguyên 4.000m

Tọa lạc tại huyện Diêm Nguyên, châu Lương Sơn, trạm quang điện núi Trát Lạp như một tấm thảm xanh khổng lồ được trải trên độ cao từ 3.200-4.200m.

Với tổng đầu tư hơn 6 tỷ NDT (khoảng 22,7 nghìn tỷ đồng), dự án dự kiến phát điện toàn bộ vào năm 2025, mỗi năm cung cấp 2,15 tỷ kWh điện sạch. Con số ấn tượng này tương đương việc tiết kiệm 650.000 tấn than tiêu chuẩn và giảm phát thải 1,8 triệu tấn CO2 hằng năm.

Ảnh chụp từ trên cao trạm quang điện núi Trát Lạp trên sông Nhã Lũng (Trung Quốc). Ảnh: NDNT

Dự án không đơn thuần là một nhà máy điện mà còn là một mắt xích quan trọng trong khu tổ hợp năng lượng sạch khổng lồ trên sông Nhã Lũng, kết hợp hài hòa giữa thủy điện, điện gió và điện mặt trời.

Tổ hợp này có quy mô siêu khổng lồ, với tổng công suất thiết kế hơn 100 triệu kW, bao gồm thủy điện (xấp xỉ 30 triệu kW), điện gió và mặt trời (60 triệu kW) và điện bơm tích nước (10 triệu kW).

Đây được kỳ vọng trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch lớn nhất và có công nghệ quản lý vận hành tiên tiến nhất hành tinh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu "đỉnh carbon" và "trung hòa carbon" của Trung Quốc.

Bước nhảy vọt công nghệ với tế bào ‘N-type’

Trạm quang điện Núi Trát Lạp được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng chất lượng cao của ngành quang điện toàn cầu.

Điểm đột phá nằm ở việc toàn bộ dự án dự kiến sử dụng tấm pin mặt trời thế hệ mới nhất, công nghệ tế bào N-type. Trên diện tích hơn 18km2, 2,45 triệu tấm pin N-type sẽ tạo nên nhà máy quang điện áp dụng toàn bộ công nghệ này lớn nhất cả nước.

Ưu thế của N-type là hiệu suất chuyển đổi quang điện cao hơn, tỷ lệ suy hao thấp hơn, tuổi thọ dài hơn và khả năng chống chịu tốt hơn trước điều kiện giá lạnh, bão tuyết trên cao nguyên.

Ước tính, công nghệ này giúp tăng sản lượng điện lên 3% và tiết kiệm được 1,1% diện tích đất so với công nghệ cũ.

Sự lựa chọn tiên phong này không chỉ tối ưu hóa hiệu quả đầu tư mà còn đặt ra một hình mẫu mới cho các dự án quang điện quy mô lớn trong tương lai.

Tác động của dự án vượt xa khỏi phạm vi một nhà máy điện. Nó là động lực phát triển kinh tế - xã hội toàn diện cho vùng dân tộc thiểu số Lương Sơn, hiện thực hóa triết lý "lục thủy thanh sơn tựu thị kim sơn ngân sơn" (nước xanh núi biếc chính là núi vàng bạc).

Với thiết kế giá đỡ được nâng cao, các tấm pin tạo thành "mái nhà" cho đồng cỏ bên dưới phát triển. Người dân có thể chăn thả gia súc ngay trong khu vực nhà máy, tạo ra mô hình "trên phát điện, dưới chăn nuôi", khai thác tối ưu không gian và tài nguyên.

Dự án trạm quang điện núi Trát Lạp đã làm "thay da đổi thịt" vùng đất cằn cỗi. Ảnh: Baidu

Chỉ riêng giai đoạn xây dựng, dự án tạo ra gần 4.000 việc làm và dự kiến đóng góp 700 triệu NDT (khoảng 2.650 tỷ đồng) tiền thuế cho địa phương. Khi vận hành, mỗi năm sẽ tiếp tục đóng góp ổn định 250 triệu NDT (khoảng 947 tỷ đồng) thuế, cùng với các vị trí bảo trì, vận hành lâu dài.

Tập đoàn Nhã Lũng cam kết đồng hành phát triển hạ tầng địa phương, tôn vinh văn hóa dân tộc và nâng cao diện mạo đô thị, biến khu vực này thành một điểm đến phát triển toàn diện.

Trái tim ‘số hóa’ của nhà máy điện tương lai

Trạm núi Trát Lạp không chỉ lớn về quy mô mà còn thông minh về công nghệ quản lý. Nhà máy được thiết kế để trở thành một "trạm quang điện số - trí tuệ" đẳng cấp toàn cầu.

Hệ thống sẽ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây và dữ liệu lớn để tạo ra một nền tảng vận hành thông minh.

Công nghệ quét "đường cong I-V" và chẩn đoán lỗi từng chuỗi pin cho phép tự động phát hiện các sự cố như che bóng, điểm nóng, vỡ kính, đứt mạch... một cách chính xác ở cấp độ chuỗi pin. Điều này giúp nâng cao hiệu suất vận hành, tối đa hóa sản lượng điện và giảm thiểu chi phí bảo trì, đặt ra tiêu chuẩn mới cho ngành.

Lãnh đạo Tập đoàn Nhã Lũng khẳng định: "Lưu vực sông Nhã Lũng là một kho báu năng lượng xanh vô tận".

Khi toàn bộ dự án hoàn thành, ước tính sẽ thu hút thêm khoảng 500 tỷ NDT (khoảng 1.894 tỷ đồng) đầu tư vào các vùng dân tộc khác, thúc đẩy các ngành công nghiệp liên quan quy mô hàng chục nghìn tỷ tệ, trở thành động lực tăng trưởng kinh tế bền vững cho quốc gia và tỉnh Tứ Xuyên.

Từ những dãy núi cao hiểm trở, dòng điện sạch từ trạm quang điện núi Trát Lạp đang lan tỏa, không chỉ thắp sáng những thành phố trong Khu kinh tế đôi Thành Đô - Trùng Khánh, mà còn thắp lên hy vọng về sự phồn vinh cho các cộng đồng địa phương.

