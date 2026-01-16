Ngành công nghiệp mới nổi

Giữa tháng 10/2025, tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc), một mẫu eVTOL cỡ lớn với thiết kế lấy cảm hứng từ cá voi sát thủ đã thu hút sự chú ý của hàng nghìn khách tham quan.

Đây là máy bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng chạy điện do Trung Quốc tự phát triển, biểu trưng cho làn sóng bùng nổ của “kinh tế tầm thấp”.

Chiếc eVTOL này có trọng lượng cất cánh tối đa hơn 3,1 tấn, tầm bay 300km, được thiết kế cho nhiệm vụ cứu hộ y tế, đồng thời có thể phục vụ di chuyển đô thị và vận tải hàng hóa.

Điểm đáng chú ý là kinh tế tầm thấp không còn là khái niệm thử nghiệm. Lần đầu tiên trong Báo cáo công tác Chính phủ Trung Quốc năm 2024, lĩnh vực này được xếp vào nhóm động lực tăng trưởng mới, cùng với công nghiệp sinh học và kinh tế không gian thương mại.

Một mẫu eVTOL (máy bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng chạy điện) do Trung Quốc phát triển, biểu trưng cho làn sóng bùng nổ của kinh tế tầm thấp. Ảnh: Xinhua

Theo Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC), quy mô thị trường kinh tế tầm thấp nước này có thể đạt 1.500 tỷ NDT (khoảng 5,79 triệu tỷ đồng) vào năm 2025 và tiếp tục tăng lên 3.500 tỷ NDT (khoảng 13,51 triệu tỷ đồng) vào năm 2035.

Triển lãm tại Thiên Tân là minh chứng rõ nét cho tham vọng đó. Trong 4 ngày diễn ra, sự kiện thu hút hơn 400 doanh nghiệp đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, lập kỷ lục mới về quy mô.

Từ trực thăng, UAV (thiết bị bay không người lái), eVTOL cho tới các giải pháp hạ tầng, quản lý bay và dịch vụ hậu cần, toàn bộ bức tranh của nền kinh tế trên không tầm thấp đang được phô diễn.

Doanh nghiệp mọc lên như ‘nấm sau mưa’

Số liệu từ nền tảng tra cứu doanh nghiệp Qichacha cho thấy, Trung Quốc hiện có 89.000 doanh nghiệp liên quan đến kinh tế tầm thấp. Riêng 5 tháng đầu năm 2025, có tới 11.700 công ty mới được thành lập, tăng 220% so với cùng kỳ và vượt tổng số đăng ký của cả năm 2024.

Đà tăng trưởng này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi chính sách. Hơn 30 địa phương cấp tỉnh đã đưa phát triển kinh tế tầm thấp vào báo cáo công tác hoặc ban hành các chính sách riêng, từ quy hoạch không phận, ưu đãi thuế cho tới phát triển hạ tầng.

Một máy bay cánh quay (gyrocopter) biểu diễn tại một triển lãm ở Thiên Tân năm 2025, sự kiện quy tụ các công nghệ hàng không và mô hình kinh doanh thuộc lĩnh vực kinh tế tầm thấp của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Tại tỉnh Quảng Đông, chính quyền xác định kinh tế tầm thấp là một trong các trụ cột, cùng với năng lượng mới, vật liệu mới và hàng không thương mại, mở rộng không phận, hoàn thiện hạ tầng, pháp lý và các tuyến bay logistics đô thị. Quy mô hiện vượt 100 tỷ NDT (khoảng 386 nghìn tỷ VND) với hơn 15.000 doanh nghiệp, dẫn đầu cả nước.

Tỉnh Thiểm Tây tập trung xây dựng hệ sinh thái an toàn, bền vững còn Trùng Khánh phát triển thành phố đổi mới sáng tạo, mở rộng ứng dụng “tầm thấp+” và hình thành cụm công nghiệp có tầm ảnh hưởng quốc gia.

Theo các chuyên gia Trung Quốc, kinh tế tầm thấp đang đi theo hướng kết hợp với các ngành truyền thống, tạo ra nhiều việc làm và cơ hội tăng trưởng mới.

Không dừng ở thị trường trong nước, các doanh nghiệp Trung Quốc đang đưa kinh tế tầm thấp ra thế giới theo cách bài bản hơn. Tại Mali (Tây Phi), gần 1.000 drone đã thắp sáng bầu trời thủ đô Bamako trong một màn trình diễn ánh sáng quy mô lớn. Đây là dự án do công ty EFY Intelligent Control (Thiên Tân) thực hiện.

Hiện doanh nghiệp này đã triển khai đội bay gần 10.000 drone tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, không chỉ để biểu diễn mà còn phục vụ logistics thông minh và an ninh kiểm tra.

Một điểm khác biệt là Trung Quốc không chỉ xuất khẩu thiết bị mà còn bán trọn gói: từ công nghệ, tiêu chuẩn vận hành, hạ tầng cho đến mô hình kinh doanh.

Nhà sản xuất máy bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng chạy điện (eVTOL) của Trung Quốc Autoflight bàn giao mẫu CarryAll V2000CG tại Thượng Hải vào tháng 7/2025. Ảnh: VCG

Theo các chuyên gia, sức cạnh tranh của kinh tế tầm thấp Trung Quốc đến từ chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh và chi phí thấp, đặc biệt trong lĩnh vực UAV. Điều này cho phép doanh nghiệp phản ứng nhanh với nhu cầu toàn cầu.

Tại Khu Mậu dịch Tự do Cảng Thiên Tân, kinh tế tầm thấp đã trở thành một trong 5 cụm công nghiệp hàng không trọng điểm, thu hút hơn 70 doanh nghiệp.

Chỉ trong nửa đầu năm 2025, giá trị sản xuất chuỗi trực thăng tại Khu mới Tân Hải tăng 40,4%, trong khi UAV tăng 29,9%. “Kinh tế tầm thấp không chỉ là bán trực thăng hay drone, mà là xây dựng cả một hệ sinh thái hạ tầng cho vận hành”, đại diện một công ty công nghệ nhận định.

Trong bối cảnh Trung Quốc tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, bầu trời tầm thấp đang trở thành một không gian kinh tế thực thụ, hội tụ công nghệ, chính sách và tham vọng toàn cầu hóa. Với tốc độ hiện nay, ngành công nghiệp này có thể sớm trở thành một trong những “lá bài chiến lược” mới của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Theo Xinhua, Global Times