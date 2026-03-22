Trích đoạn tập 14 "Đồng hồ đếm ngược":

Đồng hồ đếm ngược được quảng cáo là bộ phim mở màn dòng miniseries chất lượng cao trên sóng VTV. Đề tài phim chọn không lạ so với thế giới những khá mới mẻ ở Việt Nam, mỗi sự vụ được triển khai trong vài tập phim liên quan đến nhiệm vụ của nhân vật Thành do Thanh Sơn thủ vai nhằm đổi lấy tuổi thọ cho mẹ.

Nhiệm vụ thứ 3 của nhân vật liên quan đến bạn thân và người yêu cũ. Để giải cứu họ khỏi tay phú bà bệnh hoạn Kiều Thơ (Lan Phương), Thành cùng Chi (Hoàng Hà) lên kế hoạch đột nhập vào biệt thự của Thơ để cứu bạn và người yêu cũ đúng lúc họ đang biến thành món mồi trên giường của các phú bà, phú ông.

Tập 14 lên sóng cuối tuần qua thu hút sự chú ý bởi cuộc giải cứu kịch tính nhưng cũng đồng thời bùng nổ tranh cãi trong khán giả, phần đông cho rằng phim có nội dung không hợp với sóng giờ vàng vốn có nhiều trẻ em theo dõi cùng gia đình.

Đáng nói tới 1/3 thời lượng phim ngập cảnh giường chiếu, bạo lực. Cảnh Chiến chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, tay chân bị trói trên giường bị người phụ nữ lớn tuổi mặc đầm ngủ dùng roi đánh liên tiếp vào người hay cảnh Minh Anh bị một gã đàn ông đụng chạm cơ thể, cởi quần áo, cho uống thuốc trước khi hãm hiếp được khai thác khá dài dòng.

Điều đáng nói dù ngập cảnh bạo lực, cảnh nóng cùng câu thoại nhạy cảm nhưng trước giờ chiếu hay suốt quá trình phát sóng không hề có dòng cảnh báo nội dung hay thông báo phân loại độ tuổi khán giả. Nhiều bà mẹ khi thấy nội dung phim quá nhạy cảm đã vội tắt tivi, chuyển kênh, yêu cầu các con dừng xem cùng gia đình.

Dưới trích đoạn phim trên VTVGo, VTV Giải trí, khán giả để lại nhiều bình luận bức xúc. Bạn QuangNgo Kim viết: "Những hình ảnh mác 18+ thô thiển chiếu giờ vàng thế mà cũng qua khâu kiểm duyệt được. 1 bộ phim có nhiều tình tiết vô lý, nhảm, dung tục, drama không đáng có chiếu giờ vàng. Không hiểu mấy diễn viên đang đóng vai diễn cảnh diễn gì nữa nhưng không nên chiếu và đóng các cảnh dung tục, lố bịch trên phim và chiếu giờ vàng như thế này".

"Phim tình tiết nhạy cảm, chiếu không phù hợp với khung giờ có trẻ em và người già"; "Phim này sao lại chiếu giờ vàng, đến ngại với các con"; "VTV chiếu giờ vàng mà bạo quá, nhà tôi có trẻ con vừa mở lên thấy cảnh này phải tắt"; "Không hiểu sao phim này được lên sóng khung giờ vàng, lố bịch kệch cỡm"... là những bình luận phổ biến sau khi tập phim phát sóng.

Một số đề nghị nên gắn mác cho Đồng hồ đếm ngược. Bạn Rinh Tờ Giang viết: "Phim này ít nhất cũng phải gán mác 16+ mà cứ nhè giờ vàng phát cho các cháu cấp 1 cấp 2 xem mắt chữ O, mồm chữ A".

