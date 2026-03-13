Ở Đồng hồ đếm ngược tập 12 lên sóng tối nay, 13/3, Thành (Thanh Sơn) và Chi (Hoàng Hà) bắt tay vào nhiệm vụ, việc đầu tiên sẽ phải tìm thông tin về ‘phú bà’ Kiều Thơ để có thể lần ra manh mối của Chiến (Bình An).

Theo tìm hiểu của Chi thì Thơ có "sở thích không lành mạnh", chỉ thích trai trẻ đẹp nhưng được 1 tháng là chán. Thơ mê chiếm hữu và muốn gì cũng phải có bằng được. Với 'nhan sắc' của Chiến thì Chi nhận định khả năng cao sẽ bị Thơ chiếm hữu. Cả hai bắt đầu lên kế hoạch đi điều tra về Thơ để tìm ra manh mối về Chiến.

Ở diễn biến khác, Chiến đã phụ tình chị Thơ nên chắc chắn cái kết nhận lại không hề dễ chịu. Chiến như món đồ chơi để Thơ sang tay cho những người bạn giàu có khác của mình. "Có chết tôi cũng không làm con hàng của bà", Chiến nói và ngay lập tức bị Thơ cho ăn tát.

'Phú bà’ nói dù có thích chết thì Chiến cũng phải cố gắng thoát khỏi nơi này để gặp mẹ lần cuối. Câu nói này của Thơ khiến Chiến run sợ. Ngay sau đó Thơ thông báo mẹ Chiến đã phải vào viện sau cú va chạm nhỏ. "Hiện tại cả mẹ Chiến và Chiến đều đang phải chịu sự giám sát 24/7, tiếp theo có chuyện gì hay không đều phụ thuộc vào thái độ của Chiến. Nếu không ngoan, tự đoán xem có chuyện gì xảy ra", Thơ doạ.

Thành và Chi có thành công? Chiến có thoát khỏi tay của Thơ? Diễn biến chi tiết Đồng hồ đếm ngược tập 12 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.