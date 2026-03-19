Ở Đồng hồ đếm ngược tập 13 lên sóng tối nay, 19/3, nhờ trộm được điện thoại của phú bà bệnh hoạn mà Thành (Thanh Sơn) và Chi (Hoàng Hà) đã nghe thấy hết màn đe doạ của Thơ (Lan Phương) với Chiến (Bình An). Thơ nói đã tìm được 2 khách VIP cho Chiến và bạn gái Minh Anh (Yến My) nên dù Chiến có quỳ trước mặt thì Thơ cũng không thể giúp. Chiến khóc lóc cầu xin tình già thả bạn gái mình ra nhưng vô nghĩa. Thơ nói tối nay hai người sẽ được gặp nhau, chỉ có điều mỗi người tiếp một khách.

Trong lúc đang tra khảo Chiến thì Thơ nhận được thông tin về vị trí chiếc điện thoại bị mất khiến Chi và Thành lo lắng sẽ lộ chỗ trú ẩn của bản thân. Chi cần 10 phút nữa để tải hết dữ liệu trong điện thoại trong khi Thơ cùng đàn em đã lao đến nơi trú ẩn của họ để tìm chiếc điện thoại.

Ở diễn biến khác, Minh Anh bị đàn em của Thơ đưa đến chỗ tiếp khách khiến cô run sợ. Chi hack điện thoại của Thơ và tạo ra màn kịch nhằm giải cứu Chiến nhưng sự xuất hiện của Thành khiến đàn em của Thơ nghi ngờ. Chi và Thành có kịp chạy thoát và giải cứu thành công Chiến lẫn Minh Anh? Diễn biến chi tiết Đồng hồ đếm ngược tập 13 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.

