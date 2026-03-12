Ở Đồng hồ đếm ngược tập 11 lên sóng tối nay, 12/3, từ hai vụ trước, Thành (Thanh Sơn) dự đoán nhiệm vụ tiếp theo sẽ liên quan đến người mình quen biết và Chi (Hoàng Hà) cũng đồng ý với nhận định này. Thành vào bệnh viện và tình cờ gặp người yêu cũ ở đó. Thấy Thành, Minh Anh (Yến My) xấu hổ bỏ chạy.

Ở diễn biến khác, Chiến (Bình An) đi công tác và giục Minh Anh nghỉ việc dù cô không muốn. Chiến còn dặn Minh Anh nhớ làm kín đáo, đừng để chị Thơ (Lan Phương) biết. Minh Anh không đồng tình với lý do xin được việc mới nhờ Thơ nên không muốn giấu chuyện nghỉ việc với cô. Tuy nhiên Chiến nói có công việc khác phù hợp với người yêu mình hơn.

Trong khi đó, không hiểu lý do gì, Chiến bị Thơ khống chế. Anh sợ hãi trước hành động của đàn chị và không ngừng hỏi lý do vì sao Thơ lại chọn mình. "Là ai đã tìm cách va vào cuộc đời của tôi đây?", Thơ lạnh lùng hỏi trong sự sợ hãi tột độ của Chiến.

Thơ là ai và khống chế Chiến với mục đích gì? Nhiệm vụ của Thành liên quan đến Chiến và Minh Anh? Diễn biến chi tiết Đồng hồ đếm ngược tập 11 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.