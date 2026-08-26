Không chỉ yêu những loài hoa quen thuộc, chị Phạm Thu Hà - Hana Pham (Hà Nội) còn dành niềm say mê đặc biệt cho những cành cây, quả trong vườn nhà.

Chỉ cần bắt gặp một cành có dáng đẹp, quả xinh, chị Hà đã hình dung chiếc bình phù hợp và cách sắp đặt

Theo chị Hà, mỗi cành cây vốn có nét duyên riêng nên người cắm không cần can thiệp quá nhiều. Chị chủ yếu quan sát thế cành, hướng vươn, tỉa bớt những chiếc lá rườm rà rồi cân đối bố cục để vẻ đẹp tự nhiên được bộc lộ rõ nhất.

Từ lúc quả căng mọng đến khi chuyển màu, chín dần, mỗi giai đoạn đều có vẻ đẹp riêng

Khi cây trái chuyển màu, những bình quả cũng mang một vẻ đẹp khác biệt. Quả xanh tạo cảm giác tươi mát, trong trẻo; sắc vàng, cam và đỏ của quả chín lại khiến không gian trở nên ấm áp, rực rỡ hơn. Sự thay đổi theo thời gian ấy cũng là một phần thú vị của thú chơi cắm quả.

Mỗi bình quả lại gợi nhớ đến đặc trưng riêng từng mùa, tạo thành góc trang trí đặc biệt cho ngôi nhà

“Bố cục, tỷ lệ, màu sắc tất nhiên vẫn quan trọng, nhưng điều mình thích hơn là cảm giác bình quả mang lại. Có thể là sự gần gũi, bình yên, đôi khi gợi một kỷ niệm thân thương”, chị chia sẻ.

Trong số những bình từng thực hiện, chị nhớ nhất những cành siro tình cờ nhìn thấy bên hàng rào trong chuyến đi miền Tây cùng mẹ và chị gái. Dù bị gai cào, kiến đốt, chị vẫn xin vài cành rồi cẩn thận mang theo qua nhiều chuyến phà

Niềm vui của chị bắt đầu từ hành trình tìm kiếm nguyên liệu. Chị có thể tự tay cắt cành, tìm cách bảo quản, vận chuyển, thậm chí đi khá xa chỉ để mang về một loại quả yêu thích. Có lúc, chị để sẵn một chiếc bình trong xe, phòng khi bắt gặp cành đẹp nhưng khó mang về có thể cắm ngay tại chỗ.

Với chị Hà, điều làm nên giá trị của một bình quả không nằm ở nguyên liệu đắt hay rẻ mà ở dáng cành, cách sắp đặt và câu chuyện phía sau

Một cành quả hái bên hàng rào, nếu được đặt đúng chỗ, vẫn có thể trở thành điểm nhấn đầy sức sống trong căn nhà. "Vẻ đẹp đôi khi nằm ngay ở những thứ bình dị quanh ta", chị nói.

Cũng cùng sở thích với chị Hà, chị Tạ Minh Huyền, giáo viên THCS ở xã Tam Nông (Phú Thọ), cũng có nhiều năm cắm cành quả để trang trí nhà.

Từ những cành quả thích mắt, chị Tạ Minh Huyền "hô biến" thành những bình hoa độc đáo

Không cầu kỳ tìm kiếm nguyên liệu, chị thường tận dụng cây trái có sẵn quanh nơi mình sống. Na, mít, xoài, bưởi, khế, ổi, cau, cọ, cà, ớt… phần lớn được lấy từ vườn nhà hoặc do người quen mang tặng.

Có những cành chủ vườn định cắt bỏ, qua cách sắp đặt của chị lại trở thành tác phẩm trang trí sinh động

Mùa thu là thời điểm chị Huyền có nhiều chất liệu yêu thích nhất, đặc biệt là hồng, na, lựu và thanh long. Những cành na trĩu quả, thanh long đỏ rực hay cành hồng khẳng khiu điểm sắc xanh, vàng, cam tạo nên các bình quả rực rỡ nhưng vẫn giữ nguyên vẻ dân dã.

Những chiếc bình mộc, ít họa tiết thường được ưu tiên để nhường sự chú ý cho màu sắc tự nhiên của cành quả

Thú cắm quả còn giúp chị kết nối với những người có chung sở thích. Chị từng gửi tặng bạn bè cành cây, thậm chí cả bình vừa hoàn thiện rồi nhận lại những chiếc bình hoặc cành quả đẹp từ cả người chưa từng gặp mặt.

Qua mỗi lần sẻ chia, vẻ đẹp của mùa cây trái tiếp tục hiện diện trong nhiều không gian sống khác nhau.

Bình thanh long khiến chị Huyền nhận về rất nhiều "like" trên trang cá nhân Facebook

Niềm vui cắm cành quả của chị Huyền được lan toả đến những người cùng sở thích trên MXH

Với chị Huyền, có cùng sở thích mà chia sẻ được với nhau là niềm vui không nhỏ. Hạnh phúc là khi cho đi rồi nhận lại

Ảnh: NVCC