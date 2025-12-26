XEM CLIP: Cảnh xuống cấp tại casino Đồ Sơn

Theo lãnh đạo phường Đồ Sơn (TP Hải Phòng), casino Đồ Sơn là sòng bài thí điểm đầu tiên của Việt Nam được cấp phép, hoạt động từ năm 1992 và dành riêng cho người nước ngoài.

Theo báo cáo tài chính năm 1998, casino Đồ Sơn hoạt động có lãi. Casino thu lợi nhuận khá trong vòng 10 năm tiếp theo.

Từ năm 2008 trở đi, hoạt động của casino Đồ Sơn bắt đầu rơi vào tình trạng thua lỗ. Bên cạnh phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (mới đây đã được chuyển nhượng lại cho một doanh nghiệp trong nước), đơn vị này còn có vốn của Nhà nước.

Không chỉ đơn thuần là một cơ sở kinh doanh, casino Đồ Sơn từng là biểu tượng đầy màu sắc của kinh tế du lịch Việt Nam.

Casino Đồ Sơn từng là biểu tượng của ngành du lịch Hải Phòng.

Casino Đồ Sơn được thiết kế theo phong cách kiến trúc châu Âu thời Phục Hưng, với những đường nét hoa văn tinh xảo và trang trí cầu kỳ. Nhìn từ xa, casino giống như một tòa lâu đài tráng lệ, nguy nga và lộng lẫy. Kiến trúc sư đã sử dụng các vật liệu cao cấp như đá cẩm thạch, gỗ và kim loại mạ vàng để tạo nên một không gian sang trọng.

Ngoài khu vực sòng bài, casino Đồ Sơn còn có nhà hàng, quầy bar, phòng VIP và nơi vui chơi, nghỉ dưỡng…

Theo quy định, người từ 21 tuổi trở lên mới được phép vào casino và phải chứng minh có đủ khả năng tài chính để tham gia các trò chơi.

Cảnh hoang tàn, nhếch nhác đến khó tin

Giấy phép kinh doanh của casino Đồ Sơn hết hạn từ lâu, dù đã được làm thủ tục xin gia hạn nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Hiện tại, casino này không còn hoạt động kinh doanh sòng bài, mà chỉ tổ chức các loại hình vui chơi, giải trí khác theo quy định của pháp luật.

Đây là casino đầu tiên đánh dấu sự mở cửa kinh tế của đất nước.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, nhiều hạng mục công trình của casino Đồ Sơn đã xuống cấp nghiêm trọng, chủ cơ sở buộc phải khóa các cửa và bố trí bảo vệ trông coi. Nhiều vị trí từng là điểm nhấn kiến trúc đã trở thành kho để đồ đạc, nuôi chó, chứa rác…

Hình ảnh nhếch nhác tại casino Đồ Sơn.

Cảnh tượng cửa đóng then cài, hoang vắng đến khó tin tại casino Đồ Sơn.

Những tấm kính đắt tiền đã bị thủng lỗ chỗ, khiến công trình nhuốm vẻ hoang tàn.

Sòng bạc vang danh một thời đã xuống cấp nghiêm trọng.

Lãnh đạo phường Đồ Sơn cho biết, một doanh nghiệp trong nước đã mua lại cổ phần casino từ nhà đầu tư nước ngoài. Đơn vị này đang phối hợp với chính quyền để hoàn thiện hồ sơ xin gia hạn hoạt động. TP Hải Phòng cũng đã có ý kiến gửi tới Trung ương để sớm ra chính sách mới, khôi phục biểu tượng kinh tế này, góp phần phát triển du lịch Đồ Sơn.