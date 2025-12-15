Chuyến bay mang số hiệu VN5001 được Vietnam Airlines khai thác bằng tàu bay Boeing 787 Dreamliner với trọng tải tương đương một chuyến bay thương mại cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất (SGN) lúc 15h20 đã hạ cánh kỹ thuật lúc 16h00 xuống sân bay Long Thành (xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Đây là chuyến bay hàng không dân dụng đầu tiên tiếp đất tại sân bay Long Thành, có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá lần cuối các điều kiện khai thác, chuẩn bị cho chuyến bay chính thức dự kiến hạ cánh vào ngày 19/12.

Trên đài kiểm soát không lưu, các kiểm soát liên tục theo dõi từng thông số kỹ thuật trong suốt quá trình tàu bay tiếp cận và hạ cánh. “Đây là chuyến bay đặc biệt, mang tính cột mốc. Áp lực rất lớn nhưng toàn bộ quy trình được triển khai đúng kịch bản, bảo đảm an toàn tuyệt đối”, anh Nguyễn Anh Tuấn (kiểm soát viên) nói.

Tham gia chuyến bay kỹ thuật hôm nay có đại diện Cục Hàng không Việt Nam, tổ bay của Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines và các lực lượng chuyên môn trực tiếp thực hiện chuyến bay kiểm tra.

Nghi thức phun vòi rồng chào mừng như những chuyến bay đầu tiên khác. Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, được định hướng trở thành cửa ngõ hàng không hiện đại và một trong những trung tâm trung chuyển mới của Việt Nam trong tương lai, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ của ngành hàng không và giao thương quốc tế

Thời điểm này, nhà ga sân bay Long Thành vẫn đang thi công, nhiều hạng mục trong giai đoạn lắp đặt. Trước khi máy bay hạ cánh, lực lượng chức năng đã huy động nhân lực vệ sinh mặt sân, khu vực tàu bay lăn vào.

Ngay sau đó, chuyến bay VN5002 cũng đã cất cánh thành công từ sân bay Long Thành cùng ngày. Sự kiện này giữ vai trò quan trọng trong việc đánh giá toàn diện hạ tầng kỹ thuật, quy trình phục vụ và khả năng phối hợp giữa các đơn vị tại sân bay lớn nhất Việt Nam.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, đường cất hạ cánh số 1, hệ thống đường lăn, sân đỗ trước nhà ga hành khách cùng các hạng mục đồng bộ như đèn tín hiệu, biển báo, sơn kẻ tín hiệu đã hoàn thành; công tác đo sức chịu tải cũng được thực hiện, bảo đảm đủ điều kiện khai thác các loại tàu bay lớn theo thiết kế.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, đánh giá việc tàu bay thương mại hạ cánh thành công tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dấu mốc quan trọng trong quá trình đưa sân bay vào khai thác, tạo nền tảng để Long Thành trở thành trung tâm kết nối hàng không mới của khu vực. Vietnam Airlines cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và đối tác, bảo đảm vận hành an toàn, hiệu quả và chất lượng dịch vụ cho hành khách.