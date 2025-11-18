XEM CLIP:

Suốt hơn một năm qua, đoạn đường huyết mạch Nguyễn Xiển, từ nút giao Tân Vạn đến cảng Long Bình (TPHCM) xuống cấp nghiêm trọng.

Mỗi khi mưa, đường biến thành bãi lầy, còn khi nắng lại hóa thành “sa mạc bụi”, khiến hàng trăm hộ dân tại các phường Long Bình, Đông Hòa phải vật lộn với bụi bẩn và nguy cơ bệnh tật.

Cảnh tượng sau mỗi trận mưa, đường Nguyễn Xiển đoạn qua khu vực thi công dự án Vành đai 3 TPHCM lầy lội như đường làng. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo người dân địa phương, hiện trạng xuống cấp của đường bắt đầu xuất hiện từ khi dự án Vành đai 3 TPHCM triển khai thi công. Khu vực này nằm gần nút giao Tân Vạn và sát cảng Long Bình, nơi có lưu lượng lớn xe tải nặng, xe container, xe ben ra vào hàng ngày, khiến mặt đường vốn đã nhỏ hẹp nhanh chóng bị hư hỏng nghiêm trọng.

Hiện nay, đường chi chít ổ gà, đá dăm và nhấp nhô lồi lõm. Mỗi khi xe tải nặng hay xe container chở vật liệu xây dựng ra vào công trường Vành đai 3 và cảng, bụi trắng bay lên như sương mù, kiểu “sương bụi” đặc quánh.

Người dân chạy xe máy qua tuyến đường này phải nhắm mắt, bịt mũi, tăng ga, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Trong khi đó, nhà dân hai bên đường bị bụi 'tấn công' gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt, buôn bán.

Mỗi lần xe tải nặng, xe container lưu thông qua thì mặt đường Nguyễn Xiển bụi trắng xóa cuộn lên như sương mù. Ảnh: TK

Mặt đường chi chít ổ gà, đá dăm và nhấp nhô lồi lõm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ảnh: TK

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa (48 tuổi), bán nước giải khát trên đường Nguyễn Xiển, gần như đã quen với việc phải cầm vòi nước xịt rửa sân, rửa cửa liên hồi mỗi chiều tối.

Bà cho biết bụi mịn không chỉ gây hư hại cho cây cối ven đường mà còn bay vào nhà dân, bám chặt trên vật dụng, đồ đạc và nền nhà, chỉ có thể làm sạch bằng cách xịt nước mạnh. Tuy nhiên, dù dọn dẹp kỹ lưỡng đến đâu, sáng hôm sau bụi lại xuất hiện như cũ.

“Chiều tối dọn sạch sẽ, vậy mà sáng dậy thấy nền nhà, yên xe lại phủ lớp bụi đặc quánh. Ngày nào tôi cũng phải rửa, tiền nước tăng vọt”, bà Hoa ngán ngẩm chia sẻ.

Để hạn chế bụi “tấn công”, nhiều hộ dân phải đóng cửa kín mít cả ngày. Những gia đình buôn bán còn phải tự bỏ tiền mua máy phun, tưới nước liên tục xuống mặt đường nhằm giữ chân khách.

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa ngày nào cũng xịt nước để rửa bụi nhưng không hết. Ảnh: TK

Bề mặt tủ phủ kín lớp bụi mịn, ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh: TK

Chị Thủy Tiên ở gần đó cũng chia sẻ, mỗi ngày phải hít bụi liên tục, đến tối khạc ra nước bọt đen kịt. Điều này khiến chị vô cùng lo lắng cho sức khỏe các em nhỏ trong khu vực, bởi hệ miễn dịch của trẻ còn yếu và dễ bị tổn thương bởi môi trường ô nhiễm.

“Chưa bao giờ chúng tôi phải chịu cảnh bụi bặm đến mức này. Không chỉ bụi bẩn, mặt đường còn bị hư hỏng nặng, đất cát và đá dăm từ các xe công trình rơi vãi khiến giao thông trở nên cực kỳ nguy hiểm", chị Thủy Tiên nói.

Theo người dân, ngày 14/11 vừa qua, một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe máy và xe container xảy ra trên đường Nguyễn Xiển, đoạn qua khu vực thi công Vành đai 3 TPHCM. Vụ việc khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ, làm dấy lên lo ngại về an toàn giao thông tại khu vực này.

Người dân địa phương cho rằng, họ đã nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan chức năng, mong muốn đơn vị thi công và chính quyền sớm có biện pháp giảm thiểu bụi bẩn, sửa chữa tạm thời mặt đường hoặc tăng cường tưới nước để cải thiện môi trường sống và đảm bảo an toàn.

Người dân lấy tay che chắn mũi khi di chuyển trên đường Nguyễn Xiển, đoạn qua công trường thi công Vành đai 3 TPHCM. Ảnh: TK