Ngày 12/11, Sở Xây dựng TPHCM cho biết từ ngày 14/11, đơn vị bắt đầu điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Động thái này được thực hiện nhằm đảm bảo trật tự và an toàn giao thông trên tuyến đường vốn được xem là một trong những điểm nóng giao thông, thường được gọi là "cung đường tử thần".

Đường Mỹ Phước - Tân Vạn là trục giao thông huyết mạch quan trọng kết nối liên vùng Đông Nam Bộ. Ảnh: TK

Theo đó, tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn (đoạn từ nút giao Bình Thắng đến đường Phú Lợi và từ đường Điện Biên Phủ đến đường Võ Văn Kiệt) sẽ được phân làn xe cụ thể như sau:

Làn đường 1 (sát dải phân cách giữa) được tổ chức cho các loại ô tô lưu thông.

Làn đường 2 được tổ chức cho các loại ô tô 4-7 chỗ, xe khách dưới 25 chỗ, xe buýt, xe tải dưới 3,5 tấn lưu thông.

Làn đường 3 (sát vỉa hè) được tổ chức cho các loại xe mô tô, xe 2 và 3 bánh lưu thông.

Sở Xây dựng lưu ý người điều khiển phương tiện giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.

Hôm 8/11, tai nạn xe máy với xe đầu kéo tại giao lộ Mỹ Phước - Tân Vạn với Quốc lộ 1K khiến gia đình 3 người tử vong. Ảnh: TT

Đường Mỹ Phước - Tân Vạn dài hơn 60km, rộng từ 6-10 làn xe, là tuyến giao thông chiến lược kết nối các khu kinh tế trọng điểm phía Nam. Tuyến đường giúp vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp Bình Dương đến cảng TPHCM, Đồng Nai mà không qua trung tâm TPHCM, giảm thời gian và chi phí logistics.

Đồng thời, đường này góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, trùng khớp với Vành đai 3 TPHCM và kết nối các trục lớn như Đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 1, Quốc lộ 1K... giúp tăng cường liên kết giữa TPHCM và các tỉnh lân cận.

Hiện nay, lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến đường này là rất lớn, đặc biệt là xe có tải trọng lớn như xe container, xe đầu kéo… Với nhiều cầu vượt và nút giao cắt, đây là tuyến đường tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.

Mới đây nhất, vào sáng 11/11, gia đình 3 người chở nhau trên xe máy đã tử vong sau khi va chạm với xe đầu kéo khi đến đoạn giao nhau giữa đường Mỹ Phước - Tân Vạn và Quốc lộ 1K.