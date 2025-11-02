Trục đường Cộng Hòa - Trường Chinh không chỉ là tuyến huyết mạch nối khu vực tây bắc TPHCM rộng lớn với trung tâm Thành phố, mà còn là cửa ngõ quan trọng kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Song đây cũng là một trong những điểm nóng giao thông tại Thành phố.

Để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, TPHCM đã triển khai hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn. Cụ thể, việc hoàn thành hầm chui An Sương đã góp phần xóa bỏ một “điểm đen” tai nạn tồn tại gần 20 năm; xây dựng hai cầu vượt thép tại giao lộ Cộng Hòa – Hoàng Hoa Thám và nút giao Lăng Cha Cả; mở mới tuyến đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hòa.

Tuy nhiên, khoảng một tuần trở lại đây, tình hình giao thông tại cửa ngõ này bất ngờ căng thẳng trở lại. Việc dựng lô cốt phục vụ dự án Metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) ngay giao lộ Trường Chinh – Cộng Hòa đã góp phần gây ùn tắc tại trục huyết mạch phía tây bắc TPHCM, khiến giao thông hỗn loạn vào giờ cao điểm buổi sáng.

Theo ghi nhận vào sáng 1/11, nhà thầu đã tiến hành rào chắn, quây tôn một phần đường Cộng Hòa tại giao lộ Trường Chinh để phục vụ hạng mục di dời hạ tầng kỹ thuật của dự án Metro số 2 .

Vị trí của lô cốt nằm ngay trên trục chính, làm thu hẹp đáng kể mặt đường, tạo thành một "nút thắt cổ chai".

Vào giờ cao điểm buổi sáng, khi hàng nghìn phương tiện xe máy, ô tô từ các khu vực lân cận đổ dồn vào trung tâm thành phố, giao thông gần như rơi vào tình trạng tê liệt.

Đường Trường Chinh, đoạn từ giao lộ Phạm Văn Bạch đến mũi tàu Cộng Hòa (dài gần 1km), ken đặc xe cộ. Hàng nghìn phương tiện chen chúc, nhích từng mét, di chuyển hỗn loạn.

Nhiều người mệt mỏi trước tình trạng kẹt xe kéo dài.

Anh Tuấn Khang, một người dân sống tại phường Đông Hưng Thuận cho biết: “Bình thường đã kẹt rồi, giờ có thêm cái lô cốt ngay giao lộ thì chịu không nổi. Mặt đường bị thu hẹp khoảng một làn xe, sáng nào tôi cũng phải đi sớm hơn cả nửa tiếng nhưng vẫn trễ giờ làm. Có hôm tôi mất đến 30 phút chỉ để nhích qua đoạn này".

Kẹt xe trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân khu vực tây bắc TPHCM khi vào trung tâm Thành phố. Dù Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT Công an TPHCM) được tăng cường túc trực để phân luồng, điều tiết giao thông từ xa, nhưng tình trạng quá tải cục bộ tại "nút thắt cổ chai" này vẫn là thách thức lớn.

Nhiều người bày tỏ mong muốn chính quyền và các nhà thầu có phương án thi công hợp lý hơn, giảm thiểu tối đa diện tích chiếm dụng mặt đường để đảm bảo lưu thông thuận tiện, tránh gây thêm áp lực ùn tắc.