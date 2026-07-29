Dưới ô cửa sáng đèn tập cuối lên sóng tối 29/7. Trong đoạn preview được tung ra 1 ngày trước đó, tình tiết nhân vật Dương (Tiến Lộc) - chồng cũ của Diệu (Quỳnh Châu) - mừng rơi nước mắt khi gặp lại tiểu tam khi cô mang bầu con của mình đã bị phản ứng mạnh.

Cảnh phim không xuất hiện trên sóng.

Đoạn trích sau ít giờ đăng tải trên VTV Giải trí đã hút 3 triệu lượt xem và gần 5000 bình luận tới thời điểm này. Phần đông khán giả bày tỏ sự khó hiểu vì chi tiết trên được đưa vào phim. Nhân vật Dương ngoại tình với Trang và thừa nhận yêu tiểu tam rồi bỏ vợ. Sau khi được vợ cũ báo tin tiểu tam mang bầu con đầu lòng của mình, Dương đi tìm Trang và rơi nước mắt hạnh phúc khi tìm thấy cô.

Người xem tự hỏi không biết thông điệp biên kịch và đạo diễn muốn gửi gắm ở cái kết này là gì khi dành cho kẻ ngoại tình và tiểu tam một kết cục khó chấp nhận. Cũng có khán giả cho rằng cái kết này cổ xuý cho tiểu tam và đàn ông ngoại tình bởi họ làm điều sai trái nhưng cuối cùng vẫn được hạnh phúc.

Tuy nhiên trong bản phim phát sóng tối 29/7, chi tiết trên đã bị cắt khỏi bản phim cuối cùng. Cảnh Dương ôm Trang đã không lên sóng mà trích đoạn này chỉ dừng lại ở cảnh hai nhân vật gặp lại nhau rồi chuyển cảnh sang tuyến nhân vật khác. Có khán giả cho rằng tình tiết này đáng lẽ không nên có trong tập cuối mà chỉ nên dừng lại ở việc Diệu báo tin cho Dương về việc Trang có bầu ở tập trước là phù hợp.

Chia sẻ với VietNamNet ngay sau khi tập cuối Dưới ô cửa sáng đèn lên sóng, diễn viên Tiến Lộc cho biết anh chưa xem được phim vì bận việc riêng nên không biết việc cảnh phim của mình bị cắt sóng. Tuy nhiên anh cho biết nếu đúng là cảnh Dương ôm Trang bị cắt đi thì cái kết như vậy là hợp lý bởi Tiến Lộc đọc bình luận và nhận thấy khán giả phản ứng khá gay gắt. Nam diễn viên cho biết từ đầu phim anh đã sống với bão phản ứng của khán giả với nhân vật của mình nên cũng đã quen.

Đoạn preview phim "Dưới ô cửa sáng đèn"

Ảnh, video: VTV