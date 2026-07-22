Trong Dưới ô cửa sáng đèn tập 30 lên sóng tối 22/7, Hoàng (Mạnh Hưng) đưa người tới nhà Vân (Ngọc Huyền) để nhận con nhưng gặp phản ứng dữ dội của cô. Vân tuyên bố sẽ "tự đẻ tự nuôi" và khẳng định Hoàng không phải là bố đứa trẻ vì quá căm giận hắn. Vân thừa nhận đã "cắm sừng" Hoàng trong thời gian họ yêu nhau. Cũng chính vì điều này nên hàng xóm cho rằng Vân chửa hoang còn Hoàng không ngần ngại sỉ nhục cô. Đúng lúc đó Bằng (Du Ka) xuất hiện và dõng dạc nói với Hoàng: "Mày muốn biết bố nó là ai không? Tao là bố đứa bé đây".

Ở diễn biến khác, Sinh (Quang Sự) xót xa khi biết nhân viên cũ quay lại xin tiền và xô ngã Diệu (Quỳnh Châu). Diệu không tỏ ra sợ hãi nhưng Sinh lo lắng không biết Huỳnh (Tiến Ngọc) sẽ còn làm gì với cô nữa. "Anh đang lo cho em", Sinh nói khi Diệu cho rằng anh hơi lo lắng thái quá. Nhân dịp này Diệu lấy cớ đau chân để thử lòng Sinh.

Trong khi đó, Diệu bất ngờ gặp Trang (Thanh Tâm) - tình cũ của chồng ở bệnh viện. Cô dìu Trang mà không biết đó là tiểu tam đã phá nát hạnh phúc gia đình mình. "Chồng em đâu? Sao để em đi khám một mình thế này?", Diệu hỏi. Trang đáp chồng đi công tác và ngay khi cô bỏ khẩu trang ra, Diệu sững người khi nhận ra đó chính là kẻ thứ 3 đã xen vào cuộc hôn nhân của cô và Dương (Tiến Lộc).

Diệu sẽ làm gì với Trang? Bằng thật lòng muốn làm bố đứa bé? Chi tiết Dưới ô cửa sáng đèn tập 30 lên sóng tối 22/7 trên VTV3.

Diễn viên Duy Hưng 'Lửa trắng' tổng tài xã hội đen, vào vai nghiêm khắc để dạy con Diễn viên Duy Hưng chia sẻ về lần đầu vào vai giám đốc có ngoại hình và học thức trong phim "Lửa trắng". Nam diễn viên kể dù rất yêu con nhưng ở nhà, anh vẫn phải hoá thân vào vai "ác" để răn đe và nuôi dạy con trai.

Diễn viên đóng vai bà trùm trong phim cảnh sát hình sự trên VTV cả nước biết mặt Diễn viên Thu Quỳnh tái xuất màn ảnh với vai bà trùm ma tuý tên Lan trong phim cảnh sát hình sự "Lửa trắng" đang phát sóng trên VTV.