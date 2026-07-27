Trong Dưới ô cửa sáng đèn tập 31 lên sóng tối 27/7, Diệu (Quỳnh Châu) tâm sự với Vân (Ngọc Huyền) cô mới biết Trang (Thanh Tâm) - tình cũ của Dương (Tiến Lộc) có bầu nhưng chồng cũ chưa biết gì. Diệu thương Trang vì hoàn cảnh mồ côi, anh em cũng không còn và giờ sắp sinh con một mình.

"Chị đang nghĩ là có nên nói cho anh Dương biết không. Đứa bé không có lỗi, chưa kể phụ nữ thân cô thế cô một mình đi vượt cạn như thế, lỡ mà....", cô nói. Vân kịch liệt phản đối ý kiến này nhưng Diệu nói chồng cũ nên gặp Trang bởi đó là trách nhiệm của anh.

Trong khi đó, Diệu và Sinh (Quang Sự) cuối cùng cũng phá bỏ mọi sự e ngại để chia sẻ thoải mái với nhau. Sinh nói muốn mời Diệu một bữa để cảm ơn việc cô tạo điều kiện cho anh nhận việc mới. Khi Diệu khoác tay thân mật với Sinh, anh vội gỡ tay cô ra với lý do xung quanh khu tập thể có nhiều camera. Dù vậy Diệu bất chấp tất cả và nói mặc kệ để mọi người nhìn.

Ở diễn biến khác, Tài (Tuấn Tú) về tới nhà và vào giường gọi mẹ nhưng bà Phụng (Tú Oanh) mãi không thưa. Lúc này tay chân bà Phụng đã lạnh ngắt. Tài khóc nói: Sao mẹ đi mà không nói gì với con? Mẹ! rồi quỳ xuống trước thi thể của bà.

Diệu bắt đầu thể hiện tình cảm dành cho Sinh? Cô có thông báo việc Trang có bầu với Dương? Chi tiết Dưới ô cửa sáng đèn tập 31 lên sóng tối 27/7 trên VTV3.