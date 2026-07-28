Trong Dưới ô cửa sáng đèn tập 32 lên sóng tối 28/7, Nguyệt (Thanh Hương) ân hận vì chuyện của mẹ con mình mà Tài (Tuấn Tú) bỏ lỡ khoảng thời gian ít ỏi cuối cùng bên bà Phụng (Tú Oanh). Dù vậy Tài không trách Nguyệt mà cho rằng sinh lão bệnh tử là do trời và anh cảm thấy được an ủi vì mẹ mình ra đi thanh thản.

"Chỉ tiếc là bây giờ khi nào nhớ mà không biết tìm mẹ ở đâu", Tài cay đắng nói. Nguyệt lập tức nắm tay anh để an ủi và Tài cũng không bỏ lỡ cơ hội ôm người phụ nữ mình đem lòng yêu bấy lâu.

Trong khi đó, Diệu (Quỳnh Châu) quyết định tìm Dương (Tiến Lộc) để báo tin về Trang (Thanh Tâm). Cô định trả thù chồng cũ bằng cách im lặng nhưng Trang không đợi được nữa. "Em vô tình gặp Trang ở viện phụ sản. Nói ra có vẻ khó tin nhưng hình như cô ấy mang thai con của anh", Diệu nói.

Dương vô cùng ngạc nhiên không tin đó là sự thật bởi anh và Diệu từng rất cố gắng mà không có con. Lúc này Diệu phải cay đắng thừa nhận cô và chồng cũ không có duyên nhưng Dương và Trang lại là duyên trời định.

Ở diễn biến khác, các gia đình ở khu tập thể cũ cuối cùng cũng ký giấy đồng ý xây chung cư mới. Sự ra đi của bà Phụng giúp mọi người nhận ra cuộc sống quá mong manh mà giữ lại khu tập thể cũ quá ích kỷ với các con. Ông Lượng (NSND Bùi Bài Bình) bèn bàn với Sinh (Quang Sự) và Vân (Ngọc Huyền) về phương án nhà mới. Sinh ủng hộ quyết định của bố và cho rằng ở đâu cũng vui nếu có đầy đủ cả gia đình.

Chồng cũ của Diệu sẽ đi gặp tiểu tam? Nguyệt và Tài thành một đôi? Chi tiết Dưới ô cửa sáng đèn tập 32 lên sóng tối 28/7 trên VTV3.

Thực hư thông tin diễn viên Bảo Thanh mang quân hàm thượng úy công an Diễn viên Bảo Thanh hiện làm việc tại Nhà hát Kịch Công an nhân dân. Cô lên tiếng về thông tin đã mang quân hàm thượng úy công an mà một số trang tin đăng tải.