Đường phố Hà Nội có nhiều công trình đang xây mới hoặc phá dỡ, được quây tôn sơ sài, lưới chắn rách nát, vật liệu tràn xuống vỉa hè và lòng đường.

Theo ghi nhận trong hai ngày 23 và 24/10, những công trình như thế này xuất hiện nhan nhản từ các tuyến đường lớn đến ngõ nhỏ. Dù đã được che chắn, nhưng nhìn chung vẫn khá sơ sài.

Nhiều công trình cải tạo nhà mặt phố có quy mô lớn nhưng việc rào chắn còn nhiều lỗ hổng, vật liệu và bụi bặm rơi vãi xuống vỉa hè, nơi người đi bộ qua lại.

Tại công trình phá dỡ số 121 Tôn Đức Thắng, việc rào chắn khi thi công vẫn còn nhiều thiếu sót, dù trước đó vừa xảy ra vụ mảng kính và bê tông rơi xuống đường khiến một người tử vong vào chiều 22/10.

Công trình ở đầu ngõ 216 Đội Cấn trong quá trình thi công không được quây chắn, trong khi phía dưới là lối đi hẹp của người dân. Đất đá, cát sỏi tràn xuống lòng đường, gây cản trở giao thông, ô nhiễm môi trường và mất an toàn.

Một số công trình có lưới và tấm chắn để tránh vật liệu rơi vãi, nhưng việc che chắn còn sơ sài, vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người qua lại.

Thậm chí, tại một công trình trong ngõ 76 Trần Thái Tông, không hề có lưới chắn bụi, giàn giáo được dựng sát mép đường, trong khi phía trên, công nhân vẫn đang thi công.

Công nhân làm việc tại đây không trang bị quần áo bảo hộ và dây đai an toàn. Ngoài ra, cát bụi mù mịt, ảnh hưởng lớn đến các hộ dân xung quanh.

Tại một công trình đang thi công trên đường Nguyễn Khánh Toàn, vật liệu xây dựng được tập kết ngay trên vỉa hè. Những khối vật liệu nặng hàng chục cân được tời kéo bằng máy móc thô sơ, trong khi xung quanh vẫn có nhiều người qua lại.

Vật liệu được tời kéo lên và xếp vắt vẻo trên bờ tường, ngay phía dưới là vỉa hè dành cho người đi bộ.

Một công trình xây dựng khác trên phố Nhân Hòa được rào chắn sơ sài, trong khi phía trên đầu người đi đường là những thanh sắt, vật liệu xây dựng treo lơ lửng.

Một công trình đang thi công trên phố Dịch Vọng nhưng không có rào chắn, vật liệu và phương tiện phục vụ xây dựng để ngổn ngang trên vỉa hè, lòng đường.

Tương tự, tại một công trình đang phá dỡ ở phường Yên Hòa, rào chắn được dựng sơ sài, gạch đá chất đống, tràn ra đường.

Chị Ngọc Thương, một cư dân sống gần khu vực này, cho biết những con ngõ nhỏ quanh đây gần như lúc nào cũng có công trình xây dựng. Chị nhiều lần phàn nàn về việc thi công cẩu thả, thiếu trách nhiệm, che chắn qua loa, gây mất an toàn cho người dân.

“Họ vận chuyển vật liệu và rác thải xây dựng rất cẩu thả, để rơi vãi khắp nơi, vừa gây ô nhiễm vừa tiềm ẩn nguy hiểm. Nhiều lần họ tời kéo vật liệu lên cao ngay trên đầu người qua lại, khiến tôi vô cùng lo sợ. Ngõ chỉ rộng vài mét, nhiều khi không biết tránh đi đâu...” - chị Thương chia sẻ.

Không chỉ tiềm ẩn nguy hiểm từ trên cao, nhiều công trình còn tập kết vật liệu, lấn chiếm vỉa hè và lòng đường.

Sắt thép, máy móc nằm ngổn ngang trong một con ngõ trên phố Nguyễn Phong Sắc. Theo quy định pháp luật, chủ đầu tư và đơn vị thi công phải lập phương án phá dỡ, đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, thực hiện đúng trình tự pháp luật và có đầy đủ giấy phép theo quy định.