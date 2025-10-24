Tối 24/10, triều cường trên sông Sài Gòn dâng cao vượt mức báo động, khiến khu vực bán đảo Thanh Đa (phường Bình Quới, TP.HCM) chìm trong biển nước.

Nhiều đoạn đường ngập sâu gần 1m, nước đục ngầu chảy xiết khiến sinh hoạt và đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Một số hộ nhanh chóng dựng ván, bao cát để ngăn nước vào nhà.

Chị Nguyễn Thị Hồng Gấm cho biết, nước bắt đầu tràn qua bờ đê từ hôm qua. Tối nay, nước lại lên sớm hơn, dâng nhanh, tràn vào tận trong nhà dù gia đình đã cố chắn cửa. “Giờ cũng chỉ biết ngồi chờ nước rút”, chị nói.

Chị Lê Nguyễn Quỳnh Hương (sống tại khu vực này từ năm 1992) cho biết, 10 năm nay mới thấy nước ngập nặng như vậy. "Năm ngoái, nước còn cách bờ đê khoảng 10cm, năm nay thì đã tràn qua. Tối qua, nước dâng cao gần 1m chỉ trong khoảng 15 phút, gia đình tôi không kịp di dời đồ đạc”, chị Hương vừa chia sẻ, vừa kê lại đồ đạc lên cao và không quên nhắc con gái ngồi trên ghế để tránh nước.

Căn bếp nhà chị Hương ngập sâu, nhiều đồ đạc nổi lềnh bềnh. Chưa kịp nấu bữa tối, chị cho biết sẽ đợi nước rút rồi mới đi mua đồ ăn.

Cạnh đó, 3 thanh niên giúp bà Cẩm Tú kê tủ lạnh lên cao vì nước đã tràn vào nhà.

Do nước ngập phải rút điện tủ lạnh, anh Hiếu để con trai vào chậu rồi qua nhà bà Tú xin đá.

Bà Tú ngồi ngoài cửa nhà chờ nước rút. “Tôi sống ở đây hơn 20 năm rồi mà hiếm khi thấy nước tràn mạnh như vậy", bà than thở.

Bên trong khu chung cư Thanh Đa ngập tới cả mét.

Anh Nguyễn Trọng Phượng liên tục tát nước ra ngoài. Anh cho biết, nếu không làm vậy, nước sẽ tràn vào nhà và việc dọn dẹp sẽ rất vất vả.

Ngoài đường, người dân đứng trước cửa nhà, dõi theo mực nước dâng mỗi lúc một cao. Từng con sóng nhỏ vỗ vào bờ, nước loang dần qua mặt đường, tràn tới chân bậc thềm. Ai cũng ngỡ ngàng nói triều lên lớn và nhanh quá.