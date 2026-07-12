Tối 11/7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết đã phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đưa 70 du khách nước ngoài bị mắc kẹt tại Hòn Mây Rút Ngoài về đảo Phú Quốc an toàn sau vụ lật ca nô du lịch xảy ra cùng ngày.

Các lực lượng phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển. Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Theo đó, ngay khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã điều động tàu CSB 2002 đang làm nhiệm vụ trên biển cùng hai xuồng CSB 711 và CSB 712 với 40 cán bộ, chiến sĩ cơ động đến hiện trường tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

Lực lượng Cảnh sát biển phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quân và các đơn vị liên quan tổ chức cứu hộ các nạn nhân trên chiếc ca nô gặp nạn.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đưa du khách nước ngoài bị kẹt trên Hòn Mây Rút Ngoài lên Tàu CSB 2002 về đảo Phú Quốc. Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Đồng thời, qua nắm tình hình thực địa, lực lượng chức năng xác định còn 70 du khách nước ngoài đang mắc kẹt tại Hòn Mây Rút Ngoài sau khi vụ tai nạn xảy ra. Các tàu, xuồng của Cảnh sát biển và Bộ đội Biên phòng sau đó được huy động để đưa toàn bộ số du khách này về đảo Phú Quốc.

Thủ trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với lực lượng chức năng nắm tình hình người bị nạn. Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Tàu CSB 2002 và Xuồng CSB 712 đưa du khách nước ngoài từ Hòn Mây Rút Ngoài về đảo Phú Quốc. Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Trong quá trình di chuyển, lực lượng làm nhiệm vụ đã cấp nước uống, lương khô, hỗ trợ du khách ổn định sức khỏe và tâm lý.

Để phục vụ công tác chỉ huy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cũng thành lập Sở chỉ huy phía trước tại Hải đội 422 (An Thới). Lãnh đạo đơn vị trực tiếp điều hành công tác phối hợp giữa các lực lượng, đồng thời bố trí tổ công tác và xe cứu thương thường trực tại cảng quốc tế An Thới để sẵn sàng tiếp nhận, đưa các nạn nhân đi cấp cứu khi cần.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 2002 cung cấp lương khô, nước uống cho du khách. Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 10h30 cùng ngày, ca nô Ocean Pearl Island mang biển kiểm soát AG-26751 của Công ty TNHH Du lịch Minh Huy Phú Quốc rời cảng quốc tế An Thới đưa đoàn khách nước ngoài tham quan Hòn Mây Rút Ngoài.

Đến khoảng 13h, khi ca nô chở 32 du khách nước ngoài cùng 3 thuyền viên và một hướng dẫn viên rời Hòn Mây Rút Ngoài để quay về cảng quốc tế An Thới, phương tiện di chuyển được khoảng 400m thì gặp sóng, gió và bị lật.

Các lực lượng chức năng cùng người dân đã đưa toàn bộ 36 người trên ca nô vào bờ. Trong đó, 21 người được cứu sống, 15 người tử vong (gồm 13 nam và 2 nữ, đều mang quốc tịch Ấn Độ).

Hiện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục chỉ đạo các lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan khắc phục hậu quả vụ việc, đồng thời cập nhật thông tin theo quy định.