Sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích khi đi xe máy qua khu vực cầu Chìm ở xã Tiên Phước (TP Đà Nẵng).

XEM CLIP: Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích khi đi qua cầu Chìm

Chiều 23/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Hùng Anh, Chủ tịch UBND xã Tiên Phước (TP Đà Nẵng), cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh T.Đ.T. (28 tuổi, trú địa phương) dưới sông Tiên.

Trước đó, khoảng 23h ngày 20/11, anh T. điều khiển xe máy đi qua khu vực cầu Chìm, bắc qua sông Tiên, rồi mất liên lạc. Gia đình sau đó trình báo cơ quan chức năng và tổ chức tìm kiếm.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của anh T. sau 3 ngày mất tích. Ảnh: Hồng Nghĩa

Qua trích xuất camera tại khu vực, lực lượng chức năng phát hiện xe máy của anh T. đi xuống cầu Chìm. Tuy nhiên, khi đến giữa cầu, ánh đèn xe không còn xuất hiện. Các camera ở phía đối diện cũng không ghi nhận hình ảnh nạn nhân đi qua bên kia cầu.

Nghi ngờ anh T. bị nước cuốn trôi, từ ngày 21/11, hàng trăm người gồm lực lượng chức năng địa phương, Đội SOS Quảng Nam và người dân đã tổ chức tìm kiếm tại khu vực cầu Chìm và dọc sông Tiên.

Đến khoảng 10h ngày 23/11, lực lượng tìm kiếm phát hiện chiếc xe máy SH của nạn nhân dưới sông Tiên, cách cầu Chìm khoảng 100m.

Đến 14h10 cùng ngày, thi thể nạn nhân được phát hiện dưới sông Tiên, đoạn chảy qua xã Sơn Cẩm Hà, cách khu vực nơi xảy ra sự việc khoảng 5km.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Xe máy của nạn nhân bị hư hỏng phần đầu. Ảnh: Hồng Nghĩa

Theo lãnh đạo UBND xã Tiên Phước, cầu Chìm bắc qua sông Tiên được xây dựng từ nhiều năm trước. Vào mùa khô, các phương tiện có thể lưu thông qua cầu bình thường. Tuy nhiên, khi mưa lớn, cầu có thời điểm bị ngập nước. Hai đầu cầu đều được lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm, đề phòng ngập nước.

Thời điểm anh T. đi xe máy qua khu vực này, trời có mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về khiến cầu bị ngập, dòng chảy mạnh.

Cách cầu Chìm khoảng 200m đã có cầu Sông Tiên phục vụ việc đi lại. Tuy nhiên, nhiều người dân địa phương vẫn có thói quen sử dụng cầu Chìm do quãng đường di chuyển ngắn hơn.