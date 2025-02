Kim Sae Ron qua đời tại nhà riêng ở Seoul ngày 16/2 vừa qua. Ảnh: WireImage

Diễn viên Kim Sae Ron được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở Seoul lúc 17h ngày 16/2, khiến làng giải trí Hàn Quốc và châu Á bàng hoàng.

Theo các bản tin từ The New York Times, The Korea Times và hãng thông tấn Yonhap khai thác từ cơ quan chức năng, nữ diễn viên qua đời do tự sát. "Chúng tôi cho rằng cô ấy đã đưa ra một lựa chọn cực đoan và lên kế hoạch tự sát", cảnh sát thông báo với các phóng viên.

Kim Sae Ron bắt đầu nổi tiếng khi tham gia diễn xuất từ năm 9 tuổi và ngay lập tức được khán giả quốc tế biết đến với vai trẻ mồ côi Jinhee trong phim A Brand New Life năm 2009. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn với hàng loạt vai diễn trong The Man from Nowhere, The Neighbor (2012), A Girl at My Door (2014) và series Mirror of the Witch (2016).

Kim Sae Ron thời điểm 2019. Ảnh: WireImage

Tuy nhiên, sau đó Kim Sae Ron dừng diễn xuất sau vụ bị bắt vì lái xe khi say xỉn và gây tai nạn tháng 5/2022 ở phía Nam thủ đô Seoul.

Kim Sae Ron trở lại diễn xuất khi tham gia vở kịch Dongchimi (2023) nhưng vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội nên rút khỏi dự án với lý do sức khoẻ, theo Yonhap.

Bộ phim cuối cùng cô tham gia là series hành động Bloodhounds (Netflix, 6/2023), nhưng vai diễn bị cắt giảm thời lượng do ảnh hưởng của vụ tai nạn năm 2022.

Một người bạn phát hiện Kim Sae Ron qua đời khi đến gặp cô hôm Chủ nhật. Cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu phạm tội ở hiện trường và đang tiếp tục điều tra nguyên nhân đến hành động tự sát của nữ diễn viên.

Won Bin khóc trong tang lễ Kim Sae Ron (Nguồn: Weibo)

Quỳnh An - Theo PEOPLE