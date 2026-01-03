Ngày 3/1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết, khoảng 15h58 cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một nam giới nghi nhảy từ cầu Vĩnh Tuy xuống sông Hồng.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông khẩn trương sơ cứu nạn nhân và đưa vào cơ sở y tế. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Hà Nội đã điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông, huy động 1 ca nô, 1 xe cứu thương cùng 8 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường để tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Sau khi đưa được nạn nhân vào bờ, lực lượng chức năng tiến hành sơ cấp cứu ban đầu và nhanh chóng chuyển nạn nhân tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để tiếp tục điều trị.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là anh T.M.L. (SN 1986, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội).

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.