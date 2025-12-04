Lãnh đạo UBND phường Hồng Hà xác nhận sự việc xảy ra tại nhịp cầu thuộc địa bàn phường quản lý.

Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ điều khiển xe máy di chuyển bình thường trước khi dừng lại giữa cầu.

Nạn nhân để lại phương tiện, trèo qua lan can và nhảy xuống dòng nước.

Chiếc xe máy bỏ lại trên cầu Chương Dương. Ảnh: V.T.

Nhận tin báo, Công an TP Hà Nội đã huy động các lực lượng rà soát khu vực hạ lưu sông Hồng.

Đến chiều cùng ngày, công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn đang được triển khai.