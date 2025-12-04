Từ mâu thuẫn gia đình, một thanh niên 27 tuổi ở Quảng Ngãi đã ôm hai con nhỏ nhảy cầu, khiến bé gái 2 tuổi tử vong.
Lãnh đạo UBND phường Hồng Hà xác nhận sự việc xảy ra tại nhịp cầu thuộc địa bàn phường quản lý.
Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ điều khiển xe máy di chuyển bình thường trước khi dừng lại giữa cầu.
Nạn nhân để lại phương tiện, trèo qua lan can và nhảy xuống dòng nước.
Nhận tin báo, Công an TP Hà Nội đã huy động các lực lượng rà soát khu vực hạ lưu sông Hồng.
Đến chiều cùng ngày, công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn đang được triển khai.
Một số trang mạng xã hội đã đăng tải thông tin shipper nhảy cầu Vĩnh Tuy sau khi gây tai nạn làm một người tử vong. Công an TP Hà Nội khẳng định thông tin trên là không chính xác.
Trưa 20/10, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cầu Vĩnh Tuy (phường Long Biên, Hà Nội) khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ.