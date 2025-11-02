Ngày 2/11, đại diện Việt Nam - hoa hậu Hương Giang chính thức bước vào hành trình chinh phục vương miện Miss Universe 2025 với những hoạt động đầu tiên tại Bangkok, Thái Lan. Xuất hiện trong bộ váy trắng thanh lịch cùng dải băng Miss Universe Vietnam, Hương Giang toát lên vẻ đẹp sang trọng và quyền lực.

Hoa hậu Hương Giang trong ngày thi chính thức đầu tiên.

Gặp gỡ báo chí và truyền thông, Hương Giang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các phóng viên quốc tế. Cô chủ động giao lưu, chụp ảnh cùng nhiều phóng viên và đại diện các kênh truyền thông đến từ Thái Lan, Philippines cũng như nhiều quốc gia khác.

Hương Giang giao lưu cùng báo chí và truyền thông.

Đặc biệt, Hương Giang gây ấn tượng khi chia sẻ nhớ mặt những người đã gặp từ hôm qua và vui mừng khi có cơ hội gặp lại họ. Điều này cho thấy sự chuyên nghiệp và thái độ thân thiện của đại diện Việt Nam trong việc xây dựng mối quan hệ với truyền thông quốc tế. Hình ảnh của cô nhanh chóng phủ sóng trên Instagram, TikTok ngay sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi.

Hương Giang cũng không ngần ngại dừng chân để trò chuyện, tạo dáng chụp ảnh với các fan hâm mộ và phóng viên bên ngoài khách sạn. Nụ cười rạng rỡ, thái độ tự tin và năng lượng tích cực của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý tại cuộc thi năm nay.

Trong các khung hình chụp tại backdrop chính thức của Miss Universe 2025, Hương Giang khoe vóc dáng thon gọn, gương mặt sắc sảo cùng phong thái đầy tự tin.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần sẵn sàng chinh phục, Hương Giang đang từng bước khẳng định vị thế của mình tại đấu trường nhan sắc danh giá nhất hành tinh. Người hâm mộ Việt Nam đang hết lòng cổ vũ và kỳ vọng vào những màn trình diễn ấn tượng của đại diện nước nhà tại Miss Universe 2025.

Hoa hậu Hương Giang được truyền thông chú ý ở Thái Lan:

Vũ Minh

Ảnh: MUV, video: TikTok