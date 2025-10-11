Xem video:

Theo tờ Reporter Sahab, vụ việc xảy ra vào tuần trước, khi các nhóm sinh viên thuộc tổ chức NSUI và RSS đối đầu nhau bên ngoài trường đại học. Lực lượng cảnh sát được huy động tới hiện trường để giải tán đám đông trong điều kiện thời tiết mưa lớn, đường ngập nước.

Trong video, một nhóm cảnh sát được nhìn thấy rượt theo chiếc Tata Nexon, nghi là xe của một thủ lĩnh sinh viên, rồi dùng dùi cui đập vỡ kính sau. Một số xe khác, trong đó có Mahindra Scorpio, cũng bị phá kính khi đang rời khỏi khu vực. Các nhân chứng cho rằng những chiếc xe đã di chuyển khỏi điểm nóng, song vẫn bị tấn công bằng dùi cui.

Cảnh sát đập vỡ kính ô tô giữa mưa lũ khi trấn áp biểu tình.

Theo quy định, cảnh sát có quyền sử dụng biện pháp mạnh để kiểm soát đám đông nếu biểu tình có nguy cơ vượt tầm kiểm soát. Tuy nhiên, việc cố ý làm hư hại tài sản cá nhân không nằm trong phạm vi cho phép. Hành vi này có thể bị xem là vi phạm nghĩa vụ bảo vệ tài sản công và tư của lực lượng thực thi pháp luật, theo quy định của Đạo luật Cảnh sát Ấn Độ năm 1861.

Hiện đoạn video vẫn đang gây tranh cãi trên mạng xã hội, khi nhiều ý kiến cho rằng hành động của cảnh sát đã “vượt giới hạn cần thiết” trong việc duy trì trật tự công cộng.

Theo Cartoq

