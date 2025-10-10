Vụ việc xảy ra trên tuyến cao tốc Western Express, đoạn qua khu vực Jogeshwari. Tài xế Porsche bị thương nặng, trong khi người điều khiển chiếc BMW đã bị cảnh sát tạm giữ.

Đoạn video do hãng tin ANI đăng tải trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) cho thấy phần đầu bên phải của chiếc Porsche màu xanh bị biến dạng nghiêm trọng. Bánh trước gãy rời, cửa bên tài xế và chắn bùn bị bẹp dúm. Thời điểm ghi hình, đèn xi-nhan vẫn còn nhấp nháy cho thấy vụ việc vừa mới xảy ra. Hệ thống túi khí bung kịp thời được cho là đã giúp hạn chế thương tích cho người lái, được xác định là Neo Sonks, 22 tuổi. Anh này bị chấn thương nặng ở chân; thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe còn một người khác.

Theo cảnh sát, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h30 sáng. Chiếc Porsche mang biển số DN 09 Q 1777 di chuyển hướng về Andheri Lokhandwala với tốc độ ước tính hơn 150 km/h. Nhân chứng cho biết Sonks lái xe với tốc độ cao, có dấu hiệu đua với một chiếc BMW được cho là do bạn anh ta cầm lái trước khi mất lái, đâm vào dải phân cách.

Xem video:

Thanh tra trưởng khu vực Jogeshwari, ông Iqbal Shikalgar, cho biết tài xế Porsche cố tránh một ổ gà nhưng không kịp xử lý, dẫn đến mất kiểm soát và lật nhiều vòng. May mắn, không có người đi bộ nào bị thương. Cảnh sát đã lập hồ sơ vụ việc theo các điều khoản 125(b), 281 của Bộ luật Hình sự Ấn Độ và Điều 184 của Luật Giao thông.

Ngay sau va chạm, nhiều người qua đường đã dừng lại hỗ trợ, đưa nạn nhân đi cấp cứu và báo cho cảnh sát. Hiện cơ quan chức năng đang trích xuất camera an ninh dọc tuyến đường để xác minh việc đua xe. Vụ tai nạn khiến giao thông trên cao tốc bị ùn tắc trong buổi sáng.

Giới chức Mumbai cho biết tình trạng chủ xe sang, xe thể thao đua tốc độ trên đường phố đang gia tăng đáng lo ngại. Cách đây không lâu, hai siêu xe Mercedes và BMW từng đâm vào taxi khi đua trên cầu Bandra–Worli Sea Link. Sau vụ Porsche 718 Boxster, Cảnh sát Giao thông Mumbai đã tăng cường tuần tra đêm và cảnh báo sẽ xử phạt nghiêm hành vi đua xe trái phép.

Cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân báo ngay cho cảnh sát khi phát hiện các trường hợp đua tốc độ, bởi “dù xe đắt tiền đến đâu, việc lái xe quá tốc độ trên đường công cộng vẫn là hành vi vi phạm pháp luật và đe dọa tính mạng của nhiều người.”

Chiếc Porsche 718 Boxster được ra mắt tại Ấn Độ năm 2017, giá bán thời điểm đó khoảng 8,55 triệu rupee (tương đương hơn 2,4 tỷ đồng). Mẫu xe sử dụng động cơ đặt giữa, dung tích 2.0L tăng áp, công suất 298 mã lực, mô-men xoắn 380 Nm, tăng tốc 0–100 km/h trong 5,1 giây và đạt tốc độ tối đa 275 km/h.

Năm 2022, Porsche giới thiệu bản hiệu năng cao 718 Boxster GTS 4.0, giá 15 triệu rupee tương đương khoảng 4,3 – 4,5 tỷ đồng Việt Nam, trước khi ngừng phân phối toàn bộ dòng 718 tại thị trường Ấn Độ vào tháng 8/2024.

Theo Cartoq