Cảnh sát giao thông thành phố Bengaluru (Ấn Độ) vừa đưa vào thử nghiệm hệ thống bảng quảng cáo điện tử sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công khai biển số và lỗi vi phạm của các phương tiện còn nợ tiền phạt hoặc chưa gia hạn chứng nhận khí thải.

Tấm bảng điện tử này được đặt tại ngã tư Trinity Circle, một trong những nút giao thông đông đúc nhất thành phố. Khi camera AI quét thấy phương tiện có biển số liên quan đến vi phạm, dữ liệu sẽ lập tức được đối chiếu với cơ sở dữ liệu VAHAN. Nếu phát hiện lỗi chưa xử lý, biển số cùng lỗi vi phạm sẽ xuất hiện trên màn hình lớn, chỉ trong vòng chưa đầy 10 giây.

Bảng quảng cáo điện tử sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công khai biển số và lỗi vi phạm của các phương tiện còn nợ tiền phạt...

Đây là dự án thí điểm do Cảnh sát giao thông Bengaluru phối hợp với Cars24, CrashFree India và Monday Ventures triển khai. Mục tiêu là khuyến khích người dân chấp hành luật giao thông, đồng thời giảm số lượng vi phạm chưa nộp phạt. Thành phố Bengaluru hiện có hơn 10 triệu phương tiện, trung bình mỗi ngày ghi nhận khoảng 30.000 lỗi vi phạm. Chỉ riêng 8 tháng đầu năm 2025 đã có hơn 4,5 triệu trường hợp, mang lại hơn 1.150 crore rupee (tương đương hơn 3,3 nghìn tỷ đồng) tiền phạt cho ngân sách.

Thành phố Bengaluru hiện có hơn 10 triệu phương tiện, trung bình mỗi ngày ghi nhận khoảng 30.000 lỗi vi phạm.

Tuy nhiên, bên cạnh sự ủng hộ, dự án cũng làm dấy lên lo ngại về an toàn giao thông. Việc tài xế bất ngờ nhìn thấy biển số của mình cùng lỗi vi phạm bị chiếu trên màn hình có thể gây mất tập trung, dẫn tới nguy cơ va chạm tại nút giao vốn đã quá tải. Một số ý kiến cho rằng, thay vì “bêu tên” công khai, cơ quan chức năng cần có biện pháp nhắc nhở và xử lý phù hợp hơn, tránh biến bảng điện tử thành yếu tố gây mất an toàn.

Theo Cartoq

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!