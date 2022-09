Bắt quả tang 40 người ngồi cà phê ở Trà Vinh cá độ đá gà tận Campuchia

Ngày 1/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, vừa triệt phá tụ điểm đá gà qua mạng quy mô lớn, tạm giữ gần 200 triệu đồng và 2.150 Đô la Úc.

Hiện trường vụ Công an triệt phá tụ điểm đá gà qua mạng ở Trà Vinh. Ảnh: Công an Trà Vinh

Công an cho biết, chiều 30/8, lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Trà Vinh) phối hợp cùng Công an huyện Trà Cú, bất ngờ ập vào kiểm tra quán cà phê ở xã Lưu Nghiệp Anh, do Nguyễn Ngọc Minh Phụng (37 tuổi) làm chủ. Tại đây, Công an bắt quả tang 40 người đang đánh bạc trái phép dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng Internet.

Công an tạm giữ tiền, xe máy, cùng nhiều tang vật có liên quan. Đưa những người có liên quan về trụ sở làm việc.

Những người có liên quan được đưa về trụ sở Công an để lấy lời khai. Ảnh: Công an Trà Vinh

Bước đầu, các con bạc khai tụ điểm này do Nguyễn Ngọc Minh Phụng đứng ra tổ chức. Theo đó, Nguyễn Ngọc Minh Phụng tạo tài khoản rồi truy cập vào các trường gà ở Campuchia để cho các con bạc xem trực tiếp các trận đá gà qua màn hình tivi.

Trong mỗi trận đấu, các con bạc sẽ chọn bên thắng, thua và sát phạt lẫn nhau. Hiện Công an đang tạm giữ hình sự 5 nghi phạm có liên quan đến vụ việc.