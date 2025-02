Ngày 20/2, Công an TP Vĩnh Long tống đạt quyết định đưa thiếu niên 14 tuổi (ngụ huyện Mang Thít, tạm trú tại phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long vào trường giáo dưỡng), do có hành vi đốt ô tô của công an.

Theo đó, khoảng 3h5 ngày 6/8/2024, Công an phường Tân Ngãi (TP Vĩnh Long) nhận tin báo về việc ô tô của Công an huyện Long Hồ đang đậu tại khu vực bờ kè thuộc khóm Tân Vĩnh Thuận bị cháy.

Công an TP Vĩnh Long đọc quyết định đưa thiếu niên (áo đỏ) đi trường giáo dưỡng. Ảnh: H.T

Công an TP Vĩnh Long đến hiện trường xác minh, điều tra làm rõ. Bước đầu cơ quan công an xác định có dấu hiệu của hành vi "hủy hoại tài sản" hoặc "cố ý làm hư hỏng tài sản", thiệt hại tài sản khoảng 600 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Long xác định thiếu niên nói trên là người trực tiếp thực hiện hành vi đốt xe. Qua làm việc, thiếu niên này thừa nhận hành vi.

Theo công an, thời điểm xảy ra vụ việc, thiếu niên nói trên chỉ 13 tuổi 6 tháng nên chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Từ đó, Công an TP Vĩnh Long không khởi tố vụ án hình sự.

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 - sửa đổi, bổ sung năm 2020, Công an TP Vĩnh Long lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với thiếu niên nói trên, thời gian 24 tháng.