Liên quan vụ ô tô tải đâm hàng loạt xe trên đường ở Hà Nội, đại diện Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, đến 9h sáng nay (6/11), tài xế gây tai nạn vẫn chưa ra trình diện.

"Lực lượng cảnh sát hình sự của Công an phường Tương Mai đang truy tìm tài xế, đồng thời, đơn vị đang tiếp tục củng cố hồ sơ để giải quyết vụ tai nạn", đại diện Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết.

Tài xế bỏ lại ô tô tại ngõ 785 Trương Định rồi rời đi. Ảnh: Đình Hiếu

Trước đó, khoảng 19h45 ngày 5/11, ô tô tải mang biển kiểm soát 29H-823.XX (chưa xác định người điều khiển) bất ngờ đâm vào hàng loạt ô tô, xe máy trong ngõ 197 đường Hoàng Mai (phường Tương Mai, Hà Nội).

Sau khi gây tai nạn, tài xế tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy về hướng ngõ 92 Mai Động và lại gây tai nạn với 1 xe máy đang lưu thông trên đường Giải Phóng (đoạn trước cửa Bệnh viện Bạch Mai).

Đến 20h cùng ngày, người dân phát hiện ô tô gây tai nạn nói trên bị bỏ lại trước cửa số nhà 20, ngõ 785 Trương Định (phường Hoàng Mai, Hà Nội), tài xế đã rời khỏi hiện trường.

Có 5 chiếc xe máy bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn. Ảnh: Đình Hiếu

Theo lực lượng chức năng, ô tô tải đã đâm trúng 2 ô tô, 5 xe máy và khiến 2 người bị thương, trong đó, có một nữ nạn nhân bị gãy chân.

Cơ quan chức năng đang truy tìm tài xế điều khiển ô tô tải gây tai nạn và điều tra nguyên nhân vụ việc.