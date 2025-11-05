Ngày 5/11, Cục CSGT đã thông tin kết quả đợt kiểm tra chuyên đề toàn quốc, xử lý học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông và người nhà giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Trước đó, ngày 4/11, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, đã phát lệnh cho lực lượng CSGT toàn quốc tổng kiểm tra các bãi trông giữ xe của học sinh, cả trong và ngoài trường học.

Lực lượng CSGT Hà Nội kiểm tra bãi trông xe trong trường học. Ảnh: Đình Hiếu

Cuộc kiểm tra diễn ra tại 30/34 tỉnh, thành phố (trừ 4 địa phương: Hà Tĩnh, TP Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị do mưa lũ). Lực lượng CSGT kiểm tra trong hai khung giờ (8h - 10h và 14h - 16h), phát hiện 48.059 học sinh không đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Đáng chú ý, lực lượng CSGT còn phát hiện 54 trường hợp cất giấu hung khí trong xe.

Lực lượng chức năng đã mời 45.459 phụ huynh đến cơ quan công an thông báo vi phạm, yêu cầu ký cam kết không giao xe cho học sinh. Đồng thời, yêu cầu gần 12.000 nhà trường thực hiện cam kết không trông giữ xe máy của học sinh chưa đủ điều kiện.