Đối với bà Krista Cantafio, cư dân tại Catonsville, bang Maryland (Mỹ), việc bước ra sân trước nhà giờ đây luôn đi kèm nỗi lo tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Trong hai năm qua, đã có ít nhất 9 chiếc ô tô lao thẳng vào sân nhà bà. Các vụ va chạm liên tiếp không chỉ gây thiệt hại tài sản mà còn khiến bà luôn sống trong tâm trạng bất an.

Ngôi nhà của bà Cantafio nằm ở góc cua gắt trên đường Wilkens. Dù đoạn đường này đã có hệ thống biển báo khá rõ ràng, nhiều tài xế vẫn vào cua với tốc độ cao, mất lái rồi lao khỏi mặt đường, đâm vào bãi cỏ trước nhà.

Theo Carscoops, bà Cantafio đã phải chi hàng nghìn USD để sửa chữa cây cối, thảm cỏ và hộp thư sau các vụ tai nạn. Chính quyền địa phương từng triển khai một số biện pháp giảm tốc như vạch giảm tốc trên mặt đường, song hiệu quả không như mong muốn.

Trước tình trạng trên, bà mong muốn địa phương lắp đặt gờ giảm tốc nhằm buộc các phương tiện giảm tốc độ khi đi qua khúc cua nguy hiểm này.

Tuy nhiên, theo quy định của quận Baltimore, việc lắp đặt gờ giảm tốc chỉ được xem xét khi có ít nhất 75% chủ sở hữu các bất động sản nằm liền kề vị trí dự kiến xây dựng đồng ý. Ngoài ra, chính quyền cũng cần bố trí được nguồn kinh phí để triển khai dự án.

Vụ tai nạn mới nhất xảy ra với một chiếc Nissan Rogue màu xanh đậm. Camera an ninh trước nhà ghi lại cảnh chiếc SUV mất lái khi ôm cua, lốp xe rít mạnh rồi lao qua các tảng đá trang trí, văng lên bãi cỏ và dừng lại chỉ cách ngôi nhà vài mét.

May mắn, thời điểm xảy ra vụ việc, bà Cantafio không có mặt ngoài sân nên không có thương vong. Tuy nhiên, sau 9 vụ tai nạn chỉ trong hai năm, nỗi lo về một sự cố nghiêm trọng hơn vẫn luôn thường trực với chủ ngôi nhà.

Theo Carscoops

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