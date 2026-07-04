Liên quan đến vụ cháy biệt thự liền kề số 7 - LK9, Khu đô thị Văn Phú (phường Kiến Hưng, Hà Nội), sáng 4/7, lực lượng chức năng tiếp tục phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra và khắc phục hậu quả.

Lực lượng chức năng bắt đầu khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Đình Hiếu

Ghi nhận vào hơn 9h cùng ngày, các lực lượng công an, kiểm sát bắt đầu khám nghiệm hiện trường. Các kỹ thuật viên và kiểm sát viên ghi hình, đo đạc kỹ lưỡng mọi dấu vết tại hiện trường vụ cháy.

Tầng 2 và 3 của căn nhà bị ám khói sau vụ cháy. Ảnh: Đình Hiếu

Theo báo cáo của UBND phường Kiến Hưng, vụ cháy đã làm 2 người tử vong là anh N.V.T. (36 tuổi) và cháu N.T.D. (11 tuổi, con anh T). Ngoài ra, cháu N.T.T. (13 tuổi) bị bỏng khoảng 60% đang được điều trị tại Viện bỏng quốc gia Lê Hữu Trác.

Trước đó, khoảng 13h29 ngày 3/7, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại địa chỉ trên.

Ngay sau khi nhận tin báo, Trung tâm điều động 5 xe chữa cháy, 1 xe thang, 2 xe chỉ huy cùng 45 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4, 15, 31 (Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an Hà Nội) đến hiện trường.

Cảnh sát đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ cháy. Ảnh: Đình Hiếu

Tại đây, lực lượng chức năng xác định đám cháy đã bùng phát tự do khoảng 15 phút trước khi được khống chế. Hỏa hoạn xuất phát từ tầng 1 của căn biệt thự liền kề cao 4 tầng, 1 tum, diện tích khoảng 70m², sau đó nhanh chóng lan lên các tầng trên.

Đến khoảng 14h, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lan sang các công trình liền kề. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong, sau đó bàn giao thi thể cho lực lượng y tế.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.