Chiều 3/7, tại căn biệt thự liền kề nhà số 7 - LK9 (phường Kiến Hưng, Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn. Thời điểm xảy ra sự việc, anh Quang Thanh (17 tuổi, sống tại căn nhà đối diện) cho biết, hai tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà khiến anh giật mình.

"Tôi nhanh chóng chạy xuống tầng 1 thì thấy căn nhà đối diện bốc cháy dữ dội, lửa bùng lên rất lớn kèm khói đen dày đặc. Một số người dân xung quanh cũng hô hoán nhau lấy bình chữa cháy cầm tay để dập lửa", anh Quang Thanh kể.

Hiện trường vụ cháy tại Khu đô thị Văn Phú. Ảnh: Đình Hiếu

Theo nhân chứng này, chủ căn nhà làm nghề kinh doanh nội thất nên tầng 1 chứa nhiều hàng hóa.

"Có lẽ do tầng 1 có nhiều hàng hóa nên lửa lan rất nhanh, khiến người dân cố gắng lao vào dập lửa nhưng bất thành", anh Quang Thanh nói.

Cũng có mặt tại hiện trường từ khi đám cháy bùng phát, ông Trần Văn Lễ (60 tuổi, trú tại phường Kiến Hưng, Hà Nội) cho biết, khi đang đi bộ qua thì bất ngờ thấy một người đàn ông bị bỏng toàn thân lao ra ngoài. Cánh cửa sắt ở tầng 1 được mở ra đến đâu thì lửa phụt ra đỏ rực đến đó. Gió càng lùa, ngọn lửa càng bùng lên dữ dội.

"Người đàn ông thoát ra khỏi đám cháy tỏ ra rất đau đớn và liên tục hô hoán nhờ mọi người cứu hai người còn mắc kẹt bên trong", ông Trần Văn Lễ kể.

Cảnh sát PCCC dùng xe thang để tiếp cận ngôi nhà bị cháy. Ảnh: Đình Hiếu

Ông Lễ cho biết thêm, khoảng 13h30 cùng ngày, bốn xe chữa cháy, một xe thang cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH đã đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó, nhưng lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước làm mát và thoát khói.

Gần 1 tiếng sau, hai xe cứu thương được lực lượng chức năng hướng dẫn vào hiện trường để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.