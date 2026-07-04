Đầu giờ chiều 3/7, vụ cháy xảy ra tại một căn nhà trong khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, Hà Nội khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương. Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, bệnh nhân bị thương là cháu N.T.T (13 tuổi) bỏng 60%, đang nằm tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Nội).

Trẻ cấp cứu trong tình trạng bỏng 60%. Ảnh: Sở Y tế Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Đinh Hồng Phong đã tới thăm, động viên và trao hỗ trợ của thành phố cho gia đình nạn nhân là 6,5 triệu đồng.

Tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, ông Phong đã chia buồn với gia đình các nạn nhân sau vụ hỏa hoạn. Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội trao kinh phí hỗ trợ của thành phố 32,5 triệu đồng cho một nạn nhân, tổng số tiền là 65 triệu đồng cho 2 người.

Trước đó, khoảng 13h20 cùng ngày, đám cháy bùng phát tại nhà số 7 - LK9, khu đô thị Văn Phú. Khi phát hiện cháy, nhiều người đã dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành. Sau đó, cơ quan chức năng xác định 2 người mắc kẹt trong đám cháy đã tử vong.

Cháy biệt thự ở Hà Nội: Giây phút nạn nhân bỏng toàn thân lao ra nhờ cứu 2 người mắc kẹt Đang đi bộ qua căn biệt thự liền kề bị cháy tại phường Kiến Hưng (Hà Nội), ông Trần Văn Lễ hoảng hốt khi thấy người đàn ông bị bỏng toàn thân lao ra ngoài, hô hoán nhờ cứu 2 người mắc kẹt.