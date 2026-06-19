Ca sĩ Tay Keith sinh năm 1996. Ảnh: WireImage

Tay Keith sinh năm 1996, từng được đề cử Grammy cho Ca khúc rap xuất sắc nhất. Anh từng làm nhà sản xuất cho hàng loạt bản hit của nhiều ca sĩ đình đám như: Drake, Beyoncé, Travis Scott, Eminem.... Trong một cuộc kiểm tra phúc lợi mới đây, cảnh sát đã phát hiện nam ca sĩ đã qua đời tại nhà riêng vào ngày 18/6. Đại diện Sở cảnh sát Nashville đã xác nhận thông tin với tờ PEOPLE.

Tuy nhiên cơ quan chức năng chưa phát hiện dấu hiện phạm tội. Hiện nguyên nhân cái chết của nam ca sĩ vẫn chưa được xác định cho tới khi quá trình khám nghiệm tử thi kết thúc.