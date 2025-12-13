Theo thông tin từ Cơ quan Giao thông Vịnh Massachusetts (MBTA), vụ việc xảy ra vào khoảng 16h55 chiều tại giao lộ giữa phố Beacon và Marion, thuộc thị trấn Brookline, ngoại ô thành phố Boston. Khi lực lượng cảnh sát giao thông đến nơi, họ phát hiện một chiếc Corvette Stingray hai cửa, động cơ đặt giữa nằm chình ình trên đường ray tàu điện.

Tài xế là một thanh niên 20 tuổi tỏ ra bối rối hơn là hoảng loạn. Người này nói với cảnh sát rằng anh ta không quen khu vực và chỉ đơn giản là “rẽ nhầm đường”.

Tuy nhiên, sai lầm này kéo theo hàng loạt vi phạm nghiêm trọng. Theo cảnh sát, tài xế không hề có bằng lái xe. Chiếc Corvette cũng không được đăng ký lưu hành và không có bảo hiểm. Điều này đồng nghĩa với việc chiếc xe thể thao trị giá hơn 60.000 USD lẽ ra không được phép lưu thông trên đường, chứ chưa nói đến việc chạy vào khu vực có đường ray tàu điện.

Phía MBTA cho biết, giao lộ nói trên có thể gây nhầm lẫn đối với những người không quen đường. Nếu tài xế quá phụ thuộc vào GPS, họ có thể lầm tưởng đường ray là một phần của làn xe, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng kém vào ban đêm.

Dù vậy, giới chức nhấn mạnh không có bất kỳ lý do nào biện minh cho việc điều khiển một chiếc xe khi không có bằng lái, không đăng ký và không bảo hiểm. Chính vì thế, cơ quan chức năng đang xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tài xế này.

Cuối cùng, lực lượng cứu hộ đã đưa chiếc Corvette ra khỏi đường ray vào tối cùng ngày. Hiện chưa rõ các bước xử lý tiếp theo từ cơ quan chức năng.

Theo Carscoops

