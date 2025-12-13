Khoảnh khắc cầm lái chiếc xe mới từ đại lý về nhà thường mang đến cảm giác phấn khích và lạ lẫm. Với nhiều người, cảm giác “như mơ” đó có thể kéo dài hàng ngày hoặc hàng tuần, đặc biệt khi đó là chiếc xe mà họ đã ấp ủ bấy lâu.

Tuy nhiên, với một người đàn ông tại California (Hoa Kỳ), cảm giác phấn khích khi vừa sở hữu chiếc Ford Mustang mới gần như chưa trọn vẹn. Anh ta thậm chí chưa kịp về đến nhà đã bị cảnh sát phát hiện chạy quá tốc độ. Chiếc Mustang bị tạm giữ sau khi người này bị thiết bị chuyên dụng của cảnh sát phát hiện chạy ở tốc độ 139 mph (224 km/h).

Theo thông tin từ chi nhánh Modesto thuộc Cảnh sát tuần tra xa lộ California (CHP), họ đã phát hiện chiếc xe thể thao Ford Mustang GT mới mua lướt qua một xe tuần tra đặc biệt (loại xe ngụy trang như xe dân sự), với tốc độ lên tới 139 mph trên tuyến đường State Route 99.

CHP cho biết, tài xế đã liên tục điều khiển xe luồn lách giữa các phương tiện khác ở tốc độ rất cao trước khi bị radar ghi nhận. Sau đó, lực lượng chức năng tiến hành chặn dừng. Thay vì tận hưởng khoảnh khắc bên chiếc xe mới mua, người đàn ông đã kết thúc buổi tối tại đồn cảnh sát trong còng số 8.

Theo cảnh sát, người đàn ông vừa mua chiếc Mustang khoảng một giờ trước khi bị bắt giữ. Chiếc Mustang sau đó đã bị lực lượng chức năng tạm giữ ngay lập tức.

Nhà chức trách nhấn mạnh, những tài xế có hành vi lái xe liều lĩnh như vậy là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an toàn giao thông, đồng thời khẳng định họ sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn các hành vi lái xe nguy hiểm trên xa lộ.

CHP cũng lưu ý rằng dù vụ việc gây chú ý, song đây vẫn chưa phải trường hợp tệ nhất. Nhiều câu chuyện đã kết thúc theo hướng nghiêm trọng hơn nhiều, khi các tài xế gặp tai nạn và khiến chiếc xe hư hỏng nặng ngay trên đường từ đại lý về nhà.

Thực tế, việc chạy tốc độ quá cao trên đường công cộng - đặc biệt với những xe thể thao, siêu xe hiệu năng cao - thường mang lại kết quả xấu. May mắn thay, lần này không có ai bị thương.

Ở một góc độ khác, sự việc này là lời nhắc nhở rõ ràng về rủi ro của việc lái xe tốc độ cao trên đường công cộng. Dù không có thiệt hại về người, hậu quả vẫn đủ để trở thành bài học đắt giá cho chính tài xế và nhiều người khác.

Chiếc Ford Mustang GT trong bài thuộc thế hệ thứ 6 (2015-2023), sử dụng động cơ V8 dung tích 5,0 lít hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 460 mã lực và mô-men xoắn 569 Nm. Cỗ máy này kết hợp với hộp số tự động 10 cấp cùng hệ dẫn động cầu sau. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 4 giây trước khi đạt vận tốc tối đa giới hạn 250 km/h.

Theo Carscoops

