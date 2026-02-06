Ngày 6/2, đại diện Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Nai và Quảng Trị cùng chính quyền địa phương để tổ chức lễ bàn giao, khánh thành nhà tình nghĩa, trao tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Đại diện Hiệp hội PCCC&CNCH cho biết thêm, đây là kết quả của chương trình “Xây dựng nhà tình nghĩa – Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do hiệp hội triển khai trên phạm vi cả nước.

Theo đó, ngày 4/2, ban tổ chức chương trình phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Nai và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Hưng tổ chức lễ bàn giao, khánh thành 2 căn nhà tình nghĩa tại xã Tân Hưng, trao tặng gia đình ông Lê Quang Hùng (trú tại Tổ 5, ấp 2) và gia đình bà Nguyễn Thị Nghị (trú tại Tổ 2, ấp Lòng Hồ).

Hai công trình được khởi công từ ngày 21/11/2025, đến nay đã hoàn thành, góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống.

Ban tổ chức chương trình bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ gia đình ông Lê Thị Túy. Ảnh: CACC

Tiếp đó ngày, Hiệp hội phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị và chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao, khánh thành nhà tình nghĩa cho gia đình bà Lê Thị Túy ( trú tại thôn Mai Lộc 2, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).

Các hoạt động bàn giao, khánh thành nhà tình nghĩa tại Đồng Nai và Quảng Trị tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm xã hội của Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam trong việc kết nối nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và chính quyền địa phương chăm lo đời sống nhân dân.