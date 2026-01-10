Vụ việc xảy ra khoảng 16h ngày 10/1 tại dốc cầu Gò Mây, đường Lê Đức Anh (trước đây là Quốc lộ 1), phường Bình Tân, TPHCM.

Thời điểm trên, ông N.V.D. (SN 1970, quê An Giang) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Lê Đức Anh theo hướng từ An Sương về vòng xoay An Lạc. Khi vừa đổ dốc cầu Gò Mây, ông D. bất ngờ bị một xe máy khác tông trúng lúc đang rẽ phải vào hẻm, khiến nạn nhân ngã văng xuống đường và bất tỉnh tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TN

Giữa lúc hiện trường hỗn loạn, dòng phương tiện đông đúc đổ dốc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn liên hoàn, Thiếu tá Hoàng Văn Thám – cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 9 (Phòng PC07, Công an TPHCM) trên đường đi công tác về đã kịp thời phát hiện vụ việc.

Với kinh nghiệm của một chiến sĩ cứu hộ chuyên nghiệp, anh nhanh chóng nhận định nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch; nếu không được sơ cứu và đưa đi cấp cứu kịp thời, tính mạng có thể bị đe dọa.

Không chần chừ, Thiếu tá Thám vừa tổ chức điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường nhằm tránh tai nạn thứ cấp, vừa liên lạc báo cáo chỉ huy đơn vị và Công an địa phương.

Chỉ trong thời gian ngắn, xe cứu thương chuyên dụng của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 9 đã có mặt. Tổ công tác nhanh chóng tiến hành sơ cứu và đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Bình Tân.

Ông D. được các chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 9 đưa đi cấp cứu kịp thời. Ảnh: TN

Sau khi nạn nhân được đưa đi cấp cứu, Thiếu tá Thám vẫn ở lại hiện trường để hỗ trợ thu gom tài sản, giấy tờ tùy thân và phối hợp Công an phường liên hệ người thân của ông D. Hành động tận tâm, trách nhiệm của người chiến sĩ Công an đã nhận được nhiều lời khen ngợi, cảm phục từ người dân chứng kiến.

Hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân quên đi mệt mỏi sau chuyến công tác, kịp thời cứu người giữa dòng phương tiện đông đúc đã để lại ấn tượng đẹp, lan tỏa tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.

Nhờ được cấp cứu kịp thời trong “giờ vàng”, hiện ông D. đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được điều trị tích cực tại bệnh viện.