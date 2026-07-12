Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Mạnh Cường (39 tuổi, trú xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Cơ quan CSĐT thi hành lệnh khởi tố đối với Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: CACC

Theo điều tra, lực lượng công an phát hiện đường dây sản xuất, kinh doanh quần áo giả mạo nhãn hiệu Owen với mức chiết khấu bất thường từ 40-50%. Quá trình xác minh, cảnh sát đồng loạt khám xét nhiều địa điểm tại Sơn La, Tuyên Quang và Hà Nội.

Tang vật thu giữ gồm 15.864 sản phẩm thời trang gắn nhãn Owen, hơn 13.000 thẻ nhãn, 900 tem giá, 2 máy ép logo cùng nhiều vật chứng phục vụ việc sản xuất hàng giả. Tổng giá trị số hàng hóa vi phạm ước tính hơn 2,3 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng kiểm tra số hàng hóa giả mạo thương hiệu. Ảnh: CACC

Kết luận giám định xác định toàn bộ số quần áo bị thu giữ là hàng giả mạo nhãn hiệu Owen, thương hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu cũng khẳng định không hợp tác, không nhượng quyền sản xuất cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào liên quan đến vụ án.

Làm việc với cơ quan điều tra, Cường khai nhận thấy sản phẩm Owen có sức tiêu thụ lớn tại khu vực Tây Bắc nên đã tự tổ chức làm giả nhãn hiệu để bán kiếm lời.

Cơ quan công an xác định từ năm 2024 đến nay, Cường đã xây dựng mạng lưới bán buôn, bán lẻ, cung cấp hàng giả cho hơn 20 cửa hàng thời trang tại Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Hà Nội, Phú Thọ và một số địa phương khác.