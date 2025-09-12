Theo điều tra chung của New York Times và tổ chức báo chí phi lợi nhuận New York Focus, hơn 10.000 hồ sơ kỷ luật từng được giữ bí mật cho đến khi bang New York bãi bỏ luật che giấu thông tin năm 2023 đã phơi bày một loạt trường hợp “bao che lẫn nhau” trong ngành cảnh sát.

Nhiều tài liệu cho thấy cảnh sát đâm vào dải phân cách, xe đỗ ven đường, thậm chí làm hư hại xe công vụ. Một số còn đến hiện trường vụ cháy hoặc tham gia điều tra khi đang trong tình trạng nồng nặc mùi rượu. Dù vậy, các bước kiểm tra nồng độ cồn thường bị bỏ qua. Trong số đó, chỉ duy nhất một người nhận tội vi phạm giao thông ở mức nhẹ hơn là “khả năng lái xe bị suy giảm”.

Điển hình, điều tra viên Ronald W. Wilson thuộc lực lượng Cảnh sát bang đã lái xe BMW đâm vào một chiếc Jeep ở ngoại ô Buffalo. Nhân chứng khẳng định Wilson nói năng ngọng nghịu, bước đi loạng choạng và có mùi rượu nặng. Song, thay vì kiểm tra nồng độ cồn, đồng nghiệp chỉ đưa ông cùng bạn gái về nhà. Sau đó, Wilson thừa nhận đã uống 6 ly cocktail và 1 ly rượu mạnh trước khi cầm lái. Hình thức kỷ luật là đình chỉ 35 ngày không lương và nộp phạt lỗi “đi quá gần xe phía trước”. Hiện ông vẫn đang phục vụ trong lực lượng.

Cảnh sát say rượu lái xe gây tai nạn vẫn thoát truy tố gây phẫn nộ.

Một trường hợp khác, trung sĩ Ethan Mosher (cảnh sát thị trấn Watkins Glen) bị phát hiện say xỉn nơi công cộng. Vài giờ sau, xe riêng của Mosher gây tai nạn rồi bỏ chạy. Dù phủ nhận việc cầm lái, Mosher chỉ bị đình chỉ tạm thời, không hề bị khởi tố. Ba năm sau, ông thậm chí còn được bổ nhiệm làm trưởng đồn.

Điều tra cũng phát hiện nhiều cảnh sát thừa nhận đã uống tới 9 ly rượu trở lên trước khi đi làm, hay tham gia các vụ tai nạn ATV với camera gắn trên người bị “tắt bất thường”. Nhưng đa số chỉ nhận mức kỷ luật hành chính.

Các chuyên gia cảnh báo việc coi lái xe say rượu của cảnh sát chỉ là “vấn đề nhân sự” thay vì tội phạm hình sự đã tạo nên hai hệ tiêu chuẩn công lý. Trong khi người dân bình thường có thể đối diện án tù, mất bằng lái và mức phạt nặng, thì một số cảnh sát lại được che chở bởi chính đồng nghiệp

Theo Carscoops

