Thông thường, trong phòng khách một căn hộ cao cấp, người ta có thể nghĩ đến sofa đắt tiền, tranh nghệ thuật, nội thất sang trọng hay hệ thống giải trí hiện đại. Một chiếc ô tô chắc chắn không nằm trong danh sách. Thế nhưng, mạng xã hội Ấn Độ những ngày qua xôn xao trước đoạn video quay lại cảnh một chiếc Rolls-Royce Ghost xuất hiện ngay… trong phòng khách một tòa chung cư cao cấp ở Mumbai.

Xem video:

Sự thật phía sau đoạn video gây sốt

Đoạn clip được tài khoản Instagram Vedant Bapat đăng tải, ghi lại hình ảnh từ xa của một tòa chung cư. Khi ống kính zoom cận cảnh, một chiếc Rolls-Royce Ghost hiện lên trên một tầng nhà, khiến nhiều người tin rằng xe được “rước” thẳng vào phòng khách của căn hộ siêu sang.

Tuy nhiên, sự thật không phải vậy. Theo tìm hiểu, chiếc Ghost trong clip thực chất đang ở trong khu để xe nhiều tầng của tòa nhà. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy xung quanh còn nhiều ô tô khác. Đây là dạng thiết kế phổ biến ở các khu chung cư hạng sang tại Ấn Độ, trong đó bãi đỗ xe được xây cao tầng thay vì chỉ đặt ở tầng hầm.

Chiếc Ghost trong clip thuộc thế hệ cũ, sơn màu trắng bạc hai tông và mang biển số đẹp 5999. Địa điểm ghi hình là Silverene Terraces, tòa chung cư 21 tầng ở Worli, Mumbai, với mỗi căn hộ có giá không dưới 900 triệu rupee (hơn 260 tỷ đồng).

Chủ nhân xe là ông Ajeenkya DY Patil, doanh nhân, nhà kinh tế, hiện là Chủ tịch Tập đoàn DY Patil, Hiệu trưởng Đại học Ajeenkya DY Patil và Phó hiệu trưởng Đại học Dr. DY Patil. Ông cũng là con trai của chính khách DY Patil, cựu Thống đốc bang Bihar.

Rolls-Royce Ghost Series II trang bị động cơ 6.6L V12 tăng áp kép, công suất 562 mã lực, mô-men xoắn 780 Nm. Ngoài chiếc Ghost, ông Ajeenkya DY Patil còn sở hữu nhiều xe sang, trong đó có SUV Lincoln Navigator, mẫu xe vốn chưa từng được phân phối chính hãng tại Ấn Độ. Navigator dùng động cơ 3.5L EcoBoost V6, cho công suất 450 mã lực, kết hợp hộp số tự động 10 cấp.

Bảo Ngọc (theo Cartoq)

Tin bài cộng tác gửi về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn!