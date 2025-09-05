Xem video:

Nhân vật chính trong sự kiện xa hoa này là ông Moosa Haji, thường được gọi với biệt danh “Poland Moosa”, chủ thương hiệu nước hoa cao cấp Fragrance World. Ông Moosa vốn nổi tiếng với lối sống xa xỉ và thường xuyên xuất hiện cùng dàn siêu xe.

Video do trang Car Crazy India chia sẻ bắt đầu bằng hình ảnh trực thăng hạ cánh trước biệt thự sang trọng ở Malappuram. Trên mặt đất, đoàn xe hộ tống gồm Range Rover, Land Rover Defender 110 và Toyota Land Cruiser di chuyển đến khu vực bàn giao. Tại đây, chiếc Bentley được phủ bằng lớp vải xanh sang trọng chờ chủ nhân.

Khi bước xuống từ trực thăng cùng tùy tùng, Moosa Haji trực tiếp kéo lớp phủ, để lộ chiếc Bentayga EWB Signature Edition màu vàng hồng. Sau đó, ông cùng ê-kíp trải nghiệm ngay chiếc SUV siêu sang này.

Đại gia lái trực thăng đến nhận xe Bentley Bentayga trị giá hàng triệu USD.

Bentley Bentayga EWB (Extended Wheelbase) được chú trọng đặc biệt đến không gian và sự thoải mái cho hành khách phía sau. Nội thất xe của Moosa được thiết kế riêng với tông màu be – nâu, cùng nhiều chi tiết tùy chỉnh theo sở thích.

Điểm nhấn nổi bật là ghế ngồi hạng thương gia Airline Seat, có khả năng cảm biến nhiệt độ cơ thể và độ ẩm bề mặt để tự động điều chỉnh nhiệt độ và luồng khí. Hàng ghế sau còn tích hợp màn hình cảm ứng điều khiển các chức năng giải trí, điều hòa và trang bị cửa sau đóng mở tự động, tương tự trên Rolls-Royce.

Dưới nắp capo, xe trang bị động cơ V8 4.0L tăng áp kép, sản sinh công suất 550 mã lực và mô-men xoắn 770 Nm, kết hợp hộp số tự động.

Với giá bán trên 6 crore (khoảng 70 tỷ đồng), Bentley Bentayga EWB tại Ấn Độ được xem là đối thủ trực tiếp của Rolls-Royce Cullinan, Range Rover LWB và Mercedes-Maybach GLS600. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng bàn tán nhiều nhất chính là cách Moosa Haji chọn xuất hiện: đáp trực thăng để nhận xe.

Nhiều người ngưỡng mộ sự thành đạt và phong cách phô trương đầy ấn tượng của ông. Một số khác lại hài hước so sánh việc ông chọn Bentley Bentayga thay vì Cullinan dù thực tế Moosa vốn đã sở hữu cả mẫu SUV siêu sang của Rolls-Royce.

Bảo Ngọc (theo Cartoq)