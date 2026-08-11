Cảnh sát Thủ đô London (Metropolitan Police) vừa tiến hành một chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm vào các hành vi lái xe không có bảo hiểm (tương tự bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới - PV), lái xe nguy hiểm và gây mất trật tự an toàn xã hội tại Hyde Park, Kensington và Chelsea của London.

Chiến dịch diễn ra từ ngày 7-9/8 với kết quả kỷ lục, cảnh sát thu giữ hơn 90 chiếc xe với tổng giá trị hơn 8 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 10,8 triệu USD. Đây là vụ thu giữ xe có số lượng cũng như tổng giá trị xe lớn nhất trong lịch sử 5 năm qua.

Trong số những chiếc xe bị cảnh sát tạm giữ, có một chiếc siêu xe mui trần Ferrari Monza SP2 đặc biệt hiếm. Trên thị trường, một chiếc tương tự đã được bán với giá khoảng 5 triệu USD (khoảng 130 tỷ đồng).

Trong số những chiếc xe bị cảnh sát tạm giữ có một chiếc Ferrari Monza SP2 đặc biệt hiếm.

Theo Cảnh sát London, chiếc siêu xe Ferrari Monza SP2 này mới chỉ xuất hiện tại Anh được một ngày trước khi bị kiểm tra. Người điều khiển mới cầm lái chiếc xe chưa đầy 30 phút trước khi bị cảnh sát yêu cầu dừng lại. Điều đáng chú ý là người này chỉ có giấy phép lái xe tạm thời và không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Trong số 90 phương tiện có một chiếc Lamborghini Revuelto, Lamborghini Urus, Rolls-Royce Cullinan, Porsche 911 GT3 và Bentley Continental.

Ngoài Ferrari Monza SP2, danh sách phương tiện bị tịch thu còn có nhiều mẫu siêu xe, xe siêu sang và xe sang khác, trong đó có Lamborghini Revuelto, Lamborghini Urus, Rolls-Royce Cullinan, Porsche 911 GT3, Bentley Continental và nhiều chiếc Range Rover, BMW và Mercedes.

Các cuộc kiểm tra cũng phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm khác. Một người đàn ông lái xe bị bắt sau khi cảnh sát phát hiện anh ta mang theo 19 thẻ ngân hàng mang tên người khác, trong khi một trường hợp khác lái xe không có bảo hiểm và bị bắt với nghi vấn liên quan đến ma túy.

Vụ việc cho thấy ngay cả những chiếc siêu xe có giá trị hàng triệu USD cũng không nằm ngoài phạm vi kiểm tra của lực lượng chức năng khi người điều khiển có dấu hiệu vi phạm các quy định về lái xe.

Theo Carscoops

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