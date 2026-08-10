Vụ việc hy hữu xảy ra vào ngày 5/8, gần hầm Nga Lĩnh ở TP Trùng Khánh, Trung Quốc.

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Theo hình ảnh được ghi lại tại hiện trường, chiếc xe SUV màu trắng đang di chuyển tại một khúc cua với tốc độ cao thì bị mất kiểm soát, lao lên ta luy cạnh đường rồi bay vào vách đá.

Cú va chạm khiến đất đá rơi xuống, còn chiếc xe sau đó mắc kẹt giữa thân cây và một trạm biến áp nhỏ cách mặt đất khoảng 2 mét. Trong xe lúc này có 2 người bên trong bị mắc kẹt không thể tự thoát ra ngoài.

Nhận được tin báo từ nhân chứng, lực lượng cứu hộ quận Du Trung đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và sử dụng thang để tiếp cận, đưa cả hai người ra khỏi chiếc SUV an toàn. Hai nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện kiểm tra và may mắn không bị thương.

Cảnh sát giao thông địa phương đang điều tra nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn.

(Theo Newsflare)

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